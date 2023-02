Poche gru in azione, l’edilizia arranca 

Le persone costruiscono poche abitazioni per conto proprio, e le motivazioni sono tante. Su tutte il costo dei materiali, aumentato a dismisura: «Il cemento – fa presente Daniele Liscia di Atena srl costruzioni – costa almeno il 25 per cento in più rispetto all’anno scorso e sei metri cubi costano quasi mille euro». Per un’abitazione, aggiunge Liscia, di metri cubi ne servono almeno 70. I costi sono altissimi: «Le materie prime in generale, con esempio del ferro, costano il triplo e costruire non è più conveniente», aggiunge Marco Usai.

Le agenzie immobiliari hanno richieste solo per case di piccole dimensioni, mentre sono presenti tante abitazioni che vanno oltre la cubatura richiesta dal mercato. «Una delle soluzioni proposte – spiega Marco Usai, geometra nello studio Diemme – è il frazionamento che origina due case separate, e in questo modo si aumenta la possibilità di vendita».

A Guspini, da tempo, edilizia fa rima con ristrutturazioni. Le imprese non hanno più tante case nuove da tirare su e il mercato immobiliare attuale rispecchia l’andamento della società. Chi cerca case predilige spazi ristretti, con due vani o massimo tre: uno specchio dei nuclei familiari moderni, composti in media da tre persone. Di case piccole ce ne sono ben poche rispetto alle tantissime che superano di gran lunga i tre vani e che derivano da una tipologia costruttiva degli anni ’70, quando le famiglie erano numerose.

Le agenzie immobiliari hanno richieste solo per case di piccole dimensioni, mentre sono presenti tante abitazioni che vanno oltre la cubatura richiesta dal mercato. «Una delle soluzioni proposte – spiega Marco Usai, geometra nello studio Diemme – è il frazionamento che origina due case separate, e in questo modo si aumenta la possibilità di vendita».

«Le case vecchie vengono svendute, talvolta con una grossa decurtazione rispetto al reale valore, proprio perché altrimenti non si riuscirebbero a vendere», puntualizza dallo studio tecnico Attilio Saba.

Il nuovo

Il risultato? In paese non si vedono più le betoniere che c’erano una volta e alcune di queste attività sono pure chiuse.

Ostacoli burocratici

Non da meno è la chiara difficoltà, soprattutto per i giovani, nel richiedere i mutui che consentirebbero di ottenere quel diritto all’abitazione che dovrebbe essere garantito per tutti.

Anche la parte burocratica non funziona come dovrebbe: «Da otto mesi aspettiamo il via libera per un progetto dagli uffici di Oristano, e senza di questo non possiamo andare avanti», allarga le braccia Attilio Saba.

Le imprese edili hanno quindi poche case su commissione da costruire, e il loro lavoro riguarda principalmente interventi di ristrutturazione.

Compravendita

Una soluzione che sta prendendo piede ultimamente è la compravendita, in cui le imprese edili costruiscono delle case che poi vengono vendute “pronte all’uso”. Questa tipologia di mercato è sicuramente meno dispendiosa per l’acquirente: è l’impresa edile occuparsi di tutto, dalla posa dei mattoni alla burocrazia. «Coinvolgere gli acquirenti per personalizzare la casa durante la costruzione, dopo che viene firmato il compromesso d’acquisto e versata la caparra, è il minimo che si possa fare», conclude Efisio Zaru di EZ Edil.

