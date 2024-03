poche gioie sarde ai tricolori di cross 

Una Sardegna decisamente sottotono. Ai tricolori individuali e di società di Cross a Cassino, nel Campus Folcara, l’Isola rimane in penombra, in tutte le categorie: 15ª su 20 nella combinata Cadetti per rappresentative regionali, a livello individuale non gode di nessun piazzamento di rilievo, a parte il 14° posto (su 71) di Francesco Mei (Academy Olbia) nella 10 km Promesse/Seniores col tempo di 35’24”, 101° in totale nella classifica. Il fratello Salvatore, campione regionale di cross lungo, nella stessa gara è 103° in 35’27”. La campionessa regionale lungo e corto, Elisa Spazzafumo (Elmas) è 46ª su 229 con 32’51”, nella 8 km. Nel cross corto di 3 km Francesco Ferreri (Academy) è 51° su 70 al via in 9’56” e 17° tra le Promesse. La compagna di squadra Ginevra Mei sulla stessa distanza chiude 38ª e 20ª tra le Promesse con il crono di 12’05”. Tra gli Juniores, gli 8 km, non sfigura, tra i 199 partecipanti, il triatleta Manuel Cossu (Pod. San Gavino), 41° in 29’28”.

Nel Campionato di società, la migliore è l’Edoardo Sanna Elmas che si attesta a metà classifica: 31ª tra gli Allievi, 25ª con le Assolute sugli 8 km. Per la Cagliari Atletica Leggera, 37° posto tra le donne e 68° tra gli uomini della 10 km, un po’ meglio dell’Academy Olbia (48° e 38°). L’unico acuto, arriva dalla Cagliari Marathon Club, decimo nei Societari Allieve sui 4 km, grazie ai piazzamenti di Alice Pitzalis, Martina Niedda e Sofia Saba. «Si può fare di meglio, in tutte le categorie», commenta Andrea Cabboi, fiduciario tecnico regionale del mezzofondo. «Occorre sedersi a tavolino, con più autocritica per lavorare in squadra e aspirare a risultati migliori».

Nuraghe Ugolio

A Nuoro, intanto si è svolta la 22ª edizione dello storico Cross Nuraghe Ugolio, che ha purtroppo risentito del maltempo, per cui, rispetto alle edizioni precedenti, ha visto ai nastri di partenza un numero inferiore di atleti, soprattutto a livello giovanile. Hanno pesato anche la concomitanza dei tricolori di Cassino e della riunione su pista, poi annullata a Orani per pioggia.

Al femminile, sui 4 km, le padrone di casa dell’Amatori Nuoro hanno monopolizzato il podio, col trionfo di Daniela Casandra, (F40) su Maria Nunes (F45) e Giuliana Corda (F50). Al maschile, nella distanza dei 6 km, a vincere è stato Vladimir Ladu (M45, Amatori Nuoro), secondo per Andrea Melis (M45, Macomerrunners) e terzo Luca Salvatore Mesina (M50, Atletica Ogliastra).

