Virtus Villamar 0

Virtus Furtei 0

Virtus Villamar : Usai, Pisola, Mascia, Peis (75’ Sanna), Etzi, Sirigu, Lonis, Siddu, Pinna (48’ Cotza), Enis (79’ Zaccheddu), Serra (62’ Podda). Allenatore Torrigiani.

Virtus Furtei : Orrù, Biancu, Sany, Porru, Sanna, Podda, Atzeni, Cabua (53’ Nonnis), Bakary, Tocco (79’ Pitzalis), Murgia. Allenatore Cau.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Finisce a reti inviolate la sfida giocata in anticipo sabato pomeriggio tra Virtus Villamar e Virtus Furtei. Gara condizionata dal forte maestrale, con la palla a tratti difficilmente controllabile, che non ha permesso di costruire buone trame di gioco.

La cronaca. Prima frazione avara di occasioni da rete: la prima azione degna di nota arriva a un minuto dalla chiusura del tempo: calcio di punizione dal limite dell’area in favore degli ospiti, il tiro di Tocco finisce tra le braccia di Usai. Inizia la ripresa con le squadre che ripropongono gli stessi schieramenti. Al 48’ il Furtei sblocca la gara ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 78’ arriva la grande occasione per i padroni di casa: il subentrato Cotza colpisce il palo. Ancora Cotza in evidenza otto minuti più tardi, ma l’estremo difensore della squadra ospite riesce a salvare di piede. L’ultima occasione è per gli ospiti, ma il contropiede si conclude con un nulla di fatto. (a.d.)

