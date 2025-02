Poche case in affitto: aumentano i cittadini in cerca di un alloggio 

Continua l’odissea dei cittadini quartesi alla disperata ricerca di case in affitto. Un’impresa quasi impossibile a causa, soprattutto, del timore di incorrere in problemi come mancati pagamenti e sfratti quasi impossibili, per non parlare della mancanza di referenze a causa dei tanti lavoratori precari. Così, come accade ormai in tutta Italia, chi ha un immobile sempre più spesso sceglie l’affitto breve, più sicuro.

Luisella Sarritzu ha 60 anni e non riesce a trovare nessuno che le dia una casa in locazione. Questo soprattutto perché con sè ha due cani, entrambi di taglia molto piccola, ma questo evidentemente non cambia le cose.

«Siamo solo io e miei due cagnolini» racconta, «ma a quanto pare nessuno vuole affittarmi casa. Eppure io sono in grado di pagare: ho la reversibilità di mio marito e posso arrivare anche a dare 400 euro al mese. Sto cercando ma non trovo niente». C’è anche chi le ha detto che per lei una soluzione ci sarebbe ma dovrebbe sbarazzarsi dei cani. «Non lo farei mai», aggiunge, «io sono vedova, sola e mi sono rimasti solo loro. Non li darei mai via. Adesso sto anche per cominciare un lavoro in una cooperativa, mi manca solo la casa». E se si tende a non affittare ad andare bene sono gli affitti brevi, le case vacanze che si concedono per un massimo di un mese con contratti ad hoc e che in città stanno andando sempre più per la maggiore.

