Poche aule, la Provincia corre ai ripari 

La Provincia Gallura corre ai ripari per ovviare alla carenza cronica di spazi con cui, da anni, fanno i conti le sei scuole superiori di Olbia. Ieri, il Consiglio provinciale ha approvato l'avvio dell'iter per l'acquisto di un immobile che, ristrutturato, potrebbe ospitare una decina di classi. Oltre 1.100 metri quadrati in centro, in via Acquedotto, l'immobile si trova a pochi passi dall'istituto tecnico Panedda e a meno di un chilometro dai licei classico Gramsci e scientifico Mossa.

Al prezzo di 830mila euro, l'edificio che, un ventennio fa ha ospitato la prima sala bingo della città e ormai in disuso da tanti anni, sarà trasformato in aule e spazi per la didattica, in attesa della realizzazione del Polo scolastico che sarà la sede di tre scuole superiori. Considerati un aumento progressivo della popolazione studentesca e la conseguente inadeguatezza degli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni, ha detto il presidente, Settimo Nizzi, «sin dal nostro insediamento ci siamo occupati di affrontare la questione e siamo arrivati fino all'acquisizione di un immobile». La decisione, secondo il capogruppo del Consiglio provinciale, Francesco Lai, «è la prima importante risposta della Provincia all'emergenza edilizia scolastica oltre a essere un'operazione che accresce il patrimonio immobiliare dell'ente e consente di risparmiare risorse prima destinate alle locazioni per sopperire alla mancanza di aule. All'appello mancano almeno otto aule: tre all’artistico e musicale De Andrè, altrettante al tecnico Deffenu e due allo scientifico che costringono docenti e studenti a sacrificare spazi comuni o dedicati ai laboratori per ricavare aule di fortuna.

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