Poche api: crolla la produzione di miele 

I cambiamenti climatici, la mancanza di piogge, le stagioni impazzite, l’uso dei pesticidi sono tra le cause che stanno portando a un crollo della produzione di miele: nel Medio Campidano è diminuita di almeno il 50 per cento. Da San Gavino Monreale a Guspini, da Villacidro a Segariu passando per Serrenti le api sono sempre di meno, e con la loro scomparsa non solo si produce meno miele ma sono ormai a rischio tantissime piante, fiori e alberi da frutto. Lo sa bene Sandra Pascalis di San Gavino, che da anni porta avanti un’azienda agricola nelle campagne del paese: «Il crollo della produzione – sostiene – è dovuto ai cambiamenti climatici e alla siccità. La raccolta del miele dipende dalle fioriture: il millefiori lo raccolgo a maggio, il cardo tra aprile e maggio, l’eucalipto tra luglio e agosto. In Sardegna purtroppo importiamo grandissime quantità di miele».

Produzione in diminuzione anche per Maura Mascia di San Gavino, che alcuni anni fa, alla fiera di Castel San Pietro Terme (in provincia di Bologna), ha ricevuto il primo premio (le Tre gocce d’oro) per il suo miele di eucaliptus: «Purtroppo – lamenta – negli ultimi anni non piove come dovrebbe e spesso la fioritura arriva in anticipo a causa delle temperature primaverili in pieno inverno. Poi arriva il freddo, all’improvviso. Le mie api, che chiamo le “mie bambine”, sono nomadi: le porto da San Gavino a Donori. Ho 15 arnie e finalmente abbiamo ripreso con le sagre e le fiere».

Temperature folli

Alessia Palmas, di Segariu, ha le arnie nel cuore del paese, in un grande giardino: «Ho iniziato cinque anni fa. Ora ho 10 arnie e in ognuna ci sono fino a 60mila api. Nel mio orto ci sono solo fioriture spontanee. Produco miele millefiori e di eucalipto, per i quali ho avuto dei riconoscimenti di qualità alla sagra di Montevecchio. La scorsa estate, con temperature superiori ai 50 gradi che hanno fatto seccare le fioriture, c’è stata una moria di api. Poi ci sono gelate improvvise».

Punta il dito contro l’inquinamento Laura Pilloni, hobbista di Guspini: «Negli ultimi anni, quando vado a visitare le arnie, spesso vedo tappeti di api morte. È un problema che associo all’uso dei pesticidi in agricoltura e che diventa sempre maggiore».

«Servono incentivi»

«In Sardegna – evidenzia Gabriele Virdis, della segreteria territoriale della Flai Cgil, ha grandi potenzialità nel Medio Campidano – abbiamo un miele eccellente, utilizzato da sempre nella produzione del torrone, eppure importiamo l’80 per cento di quello che consumiamo. Le api sono il futuro della nostra terra, e i produttori di miele andrebbero incentivati, visti i danni che hanno subito alla produzione a causa dei cambiamenti climatici e dell’uso dei pesticidi. Nel Medio Campidano, in particolare, ci sono tantissimi margini di miglioramento e possibilità di investire nel settore».

