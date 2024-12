Poche adesioni, salta la Fiera di Natale 

Alla fine è arrivata la conferma: niente Fiera di Natale a Guspini. Le indiscrezioni che circolavano da giorni sulla soppressione dei mercatini in piazza XX Settembre ora trovano ufficialità: in paese il Natale non avrà né il colore né il calore che hanno sempre caratterizzato vie e piazze del centro dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il Comune

«Ormai da anni la Fiera di Natale animava la piazza centrale del paese. Anche quest’anno sembrava che l’appuntamento si rinnovasse, ma all’improvviso la manifestazione è stata annullata a causa del non raggiungimento di un numero congruo di espositori. Un colpo durissimo per molte attività – commenta con rammarico l’assessora alle Attività produttive Stefania Atzei –. L’annullamento della manifestazione è arrivato all’improvviso, il comune attraverso la Pro Loco , ente partner per la gestione e l'organizzazione delle attività natalizie, si era attivato per tempo per garantire il supporto necessario per esempio con la predisposizione del piano di sicurezza, il montaggio di un quadro elettrico e il noleggio dei gazebo utili agli espositori. Certamente è un’occasione persa. L’appuntamento è per domenica con la seconda edizione di Cioccolatiamo che sarà accompagnata e animata da uno spettacolo natalizio per bambini e famiglie». Delusi cittadini e commercianti. «È un vero peccato che quest’anno la piazza non venga animata dai banchetti», dice Marina Tolu, dal negozio di ottica e consigliera comunale.

La delusione

E c’è chi sottolinea: «L’unica possibilità per continuare a promuovere e svolgere la nostra attività sono i mercati settimanali e rionali che continuano a essere autorizzati e verso i quali speriamo si orientino i consumatori». Intanto oggi Guspini ospita Cioccolatiamo 2024. Il profumo inconfondibile del cioccolato è pronto a invadere le vie del centro storico per la manifestazione dedicata agli amanti del cioccolato che si terrà nella centralissima via San Nicolò. A coordinare i lavori sarà il maestro pasticcere Thomas Massa e parteciperanno l’istituto Alberghiero di Arbus, dell’istituto Buonarroti Volta di Guspini e numerosi esperti artigiani locali come Marcello Piras del Panificio Piras e il Bar Sa Prenza. Ospite speciale della giornata sarà Marco Deidda, campione italiano di Pasticceria e Cioccolateria 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA