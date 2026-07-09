Pocagar si invola sul Tourmalet 

Un inchino al traguardo. Così Tadej Pogacar festeggia la sua epica vittoria a Gavarnie-Gèdre, dopo aver spianato Aspin e Tourmalet, e la riconquista della maglia gialla al Tour de France. Ma sono gli appassionati delle due ruote e l'intero mondo del ciclismo a inchinarsi al campione sloveno: 123° successo in carriera per lui (23° al Tour) e la consapevolezza, se mai ce ne fosse bisogno, che la conquista della Grande Boucle per la quinta volta è un obiettivo alla sua portata. Il record di Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain è a un passo.

Più che una vittoria è un dominio: 2’38” di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato a opporsi allo strapotere dello sloveno. Siamo appena alla sesta tappa, ma Pogacar vuole dare una dimostrazione di forza a tutti i suoi avversari. Prima mette la sua Uae Emirates a fare il passo per riprendere O’Connor sull’Aspin, poi a 42,7 chilometri attacca da solo sul Tourmalet (17,1 km con una pendenza media del 7,3%). Pogi scollina con 30” sul rivale danese della Visma che prova a lungo a resistere, si butta in discesa e triplica il vantaggio sul rivale, che poi perde ulteriore terreno all'arrivo di Gavarnie-Gèvre, mentre un gruppetto con i migliori (Evenepoel, Ayuso, Lipowitz, Seixas, Skjelmose) viene regolato da Isaac Del Toro per il trionfo Uae. Crolla come prevedibile la precedente maglia gialla Torstein Traeen, caduto in discesa. In classifica, Vingegaard è a 2’42”, Del Toro a 3’37”, Evenepole a 3’30”, Ayuso a 3’34”, Seixas a 3’55”, Lipowitz a 4’. Oggi sui 175,1 km della settima tappa, da Hagetmau a Bordeaux sono attesi i velocisti.

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