Poca sicurezza e troppi incroci a raso 

I mille chilometri di strade Provinciali nascondono anche tantissime insidie per la sicurezza. Incroci a raso, dossi e curve non segnalati oltre a scarsa visibilità costituiscono fattori di rischio come confermano anche i dati sugli incidenti. «Nel 2023 ne sono stat9i registrati 59, nel 2024 si è scesi a 31 ma restano tanti pericoli – ha sottolineato l’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu – in due anni abbiamo avuto segnalazioni per una novantina di incidenti. Ed è nostro dovere cercare di renderle più sicure». Anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu si è soffermato su questo aspetto: «La mortalità sulle strade è un problema serio in Sardegna e dovere degli amministratori è mettere in sicurezza la nostra rete di collegamenti». I sindaci hanno chiesto a più riprese interventi sul fronte della sicurezza sulle strade Provinciali che portano al mare da Cabras a san vero passando per Narbolia e Cuglieri. Ma anche quelle che da Baratili portano a Riola. Nella zona di Mogoro ci sono tratti in cui la segnaletica non c’è mai stata e ovviamente una strada senza alcuna segnaletica, né verticale né orizzontale, rappresenta già da sola un pericolo. ( v.p. )

