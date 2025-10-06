«Poca qualità, pochi attaccanti, viva il Como» 

«L'allenatore non va in campo. Prepara le partite e i movimenti, ma davanti alla porta ci vanno i giocatori. La qualità del calcio in Italia si è abbassata. Non ci sono giocatori di grandissima qualità. Bisogna mettere dentro la palla. Anche Leao si è mangiato due gol incredibili». Fabio Capello conferma il suo giudizio tagliente sul calcio italiano e dopo il deludente 0-0 tra Juventus e Milan punta il dito sulla mancanza di attaccanti di grande rilievo, oltre che sull’eccesso di tatticismo. «Juve-Milan non è stato un grande spettacolo - dice l'ex allenatore di Milan, Roma e Juve su Rai Radio1 - le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto. Da due squadre del genere ci si aspettava un po' più di spettacolo. Infatti giustamente sono stati tutti fischiati alla fine». Sulle punte: «Non ci sono attaccanti che vengono qui - la sua convinzione - l'unico che sono riusciti a portare in Italia è Hojlund. Si era perso a Manchester ma le doti ce le ha sempre avute. Cercare un giocatore del genere e pagarlo come ha fatto il Napoli è molto difficile».

Il futuro

Il Como: «Tutti dovranno fare i conti con la squadra di Fabregas, il Como gioca con una mentalità vincente da grande squadra, non da provinciale. Hanno speso, hanno scelto bene giocatori di scuola spagnola. Noi siamo rimbambiti dalle tattiche, lui invece ha voluto giocatori con tecnica. La squadra ha voglia di emergere come il suo allenatore». In testa c'è il Napoli: «Mc Tominay è in una posizione che De Bruyne sta usurpandogli. I due giocatori sono molto diversi: De Bruyne ha una classe eccezionale, una visione del gioco unica. McTominay è un giocatore invece di inserimento e forza. Le due posizioni si sovrappongono. Manca qualcosa a sinistra, mentre sulla destra con Politano sono molto pericolosi. Ha provato con Neres, ma ci è voluta l'illuminazione di De Bruyne», l'analisi del tecnicoo, che parla anche del primato della Roma che nel 2001 portò allo scudetto. «Mi aspetto un campionato da Champions - dice - Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito».

