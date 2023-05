Poca pulizia nelle vie,  il Comune sanziona il gestore del servizio  

Dopo lamentele e segnalazioni dei cittadini - con tanto di interrogazioni e mozioni della minoranza in Consiglio comunale - scattano le prime sanzioni a carico della nuova società alla guida del servizio di igiene urbana a Selargius, la San Germano. Decisione che arriva dopo un primo periodo di assestamento dato dall’amministrazione comunale a due mesi dall’avvio del nuovo appalto, partito a inizio marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso assessore all’Igiene urbana Gigi Gessa, in risposta a diverse interrogazioni dei gruppi di opposizione, tutte concentrate sullo stesso tema: la pulizia di alcune strade svolta non regolarmente, dallo spazzamento al taglio dell’erba lungo i marciapiedi.

«Dopo un doveroso e comprensibile periodo di tolleranza nei confronti del nuovo gestore del servizio, abbiamo iniziato a mettere le prime sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato», ha annunciato Gessa nell’aula di piazza Cellarium. «Mi riferisco in particolare alla mancata pulizia di alcune strade del territorio e all’erba presente nei marciapiedi», ha spiegato, «per i quali sono certo che gli operatori presteranno maggiore attenzione. È mio interesse, da cittadino prima ancora che da politico, che il territorio sia ben tenuto e pulito, per questo ringrazio i cittadini per le loro segnalazioni e rinnovo l’invito a indicarci eventuali irregolarità nella raccolta e nella pulizia».

