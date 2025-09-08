VaiOnline
Is Mirrionis.
09 settembre 2025 alle 00:27

«Poca pulizia e scarsa manutenzione ordinaria: fiume di liquami nauseabondi in via Is Cornalias» 

Rifiuti abbandonati, sporcizia dappertutto e fogne che saltano. La situazione delle periferie del capoluogo è al limite. Marcello Polastri, ex consigliere comunale ed ex presidente della Commissione sicurezza, ha inviato un esposto al Comune di Cagliari «per denunciare la continua fuoriuscita di liquami in città nella zona popolare di Is Mirrionis dove, in via Is Cornalias 70, alla base delle case popolari, scorre da giorni un ruscello nauseabondo che costringe i cittadini a tenere chiuse le finestre con questo gran caldo, mentre e il lezzo si fa sempre più sgradevole».

Secondo Polastri, il motivo del degrado “sono gli interventi di pulizia ordinaria e di manutenzione”.

L’ex consigliere comunale. oltre a chieder un intervento immediato prima che la vicenda assuma dimensioni preoccupanti, ha inviato un esposto per denunciare la situazione di incuria al Comune e al Dipartimento di igiene e prevenzione dell’azienda sanitaria regionale.

