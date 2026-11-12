Un’annata ancora da decifrare con un clima impazzito che ha fatto ritardare la tradizionale raccolta dello zafferano a San Gavino , Villanovafranca e Turri . Le piogge non sono arrivate nel periodo giusto, il caldo della lunga estate e del primo autunno hanno spostato di alcune settimane la raccolta del prezioso fiore viola che deve essere fatta a mano, come avviene da secoli.

I coltivatori

Un problema molto sentito dai produttori, in un mercato difficile nonostante la qualità riconosciuta dello zafferano del Medio Campidano, che può fregiarsi del marchio Dop. Lo rimarca l’agricoltore sangavinese Marcello Curreli: «La produzione è in ritardo, stiamo raccogliendo i primi fiori di zafferano adesso. Gli ultimi anni hanno risentito del ritardo delle piogge». Un clima impazzito, in cui si passa da anni in cui piove troppo e i bulbi dello zafferano marciscono e annate in cui l’acqua è poca.Sulla stessa linea Franco Melas, coltivatore di antica data ed esperto di storia delle colture dell’oro rosso, protagonista di giornate formative dedicate alle aziende agricole del Veneto all’interno della Settimana viola organizzata da “Sa Moba sarda”: «Ho tagliato i primi fiori di zafferano e speriamo che la domenica della rassegna ci sia il prodotto. Il ritardo supera quello del 2025, da molto non si vedeva un’annata così in ritardo. Negli ultimi anni abbiamo sofferto una siccità molto accentuata».

Il festival

Domenica a San Gavino il festival “Strade dello zafferano Dop” (il 22 sarà a Turri): dalle 9 in via Roma e nel centro storico ci saranno gli stand dei produttori di zafferano, le mostre dedicate alla spezia e agli espositori dell’agroalimentare, con eccellenze come cereali, miele e legumi. Presenti artigiani, hobbisti, artisti ed espositori di oggettistica, che affiancheranno al racconto agricolo le diverse espressioni della creatività del territorio. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 la visita libera al museo “Dona Maxima” in via Amsicora.

Il programma

Si svolgeranno le visite ai campi e i laboratori dimostrativi della lavorazione e della mondatura, curati dai produttori locali: consentiranno di osservare da vicino i gesti per separare gli stimmi dal fiore. Concorsi culinari, punti di ristoro e musica completeranno le tre giornate, intrecciando conoscenza, gastronomia e momenti di festa. «L’obiettivo – spiega il sindaco di San Gavino, Stefano Altea - è incoraggiare i visitatori a seguire le diverse tappe, creando occasioni di scoperta e di ritorno sul territorio. Il festival può così contribuire a sviluppare il turismo rurale ed enogastronomico oltre la stagione estiva, valorizzando un periodo nel quale il lavoro agricolo e la fioritura diventano parte dell’esperienza di visita». Con 40 ettari coltivati e oltre 250 chili di prodotto, San Gavino, Turri e Villanovafranca sono il cuore della coltivazione dello zafferano.

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