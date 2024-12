Poca neve, tanti visitatori: boom di presenze sul Gennargentu 

Malgrado la poca neve rimasta sulla cime, il Gennargentu incanta i visitatori con una domenica che registra il boom di presenze fra Desulo e Fonni. Decine gli appassionati della montagna in transito fra Bruncu Spina, Monte Spada, Tascusì e Su Filariu, dove nel tardo pomeriggio, a centinaia hanno assistito al concerto dei Nomadi, nel mega tendone allestito dalla Pro Loco di Desulo.Complice il buon clima diverse le ciaspolate in quota, col tutto esaurito fra agriturismi e ristoranti, degustando i piatti della tradizione. E mentre ci si prepara ai cenoni del Capodanno, ad emergere è un bilancio positivo: «Ci fa piacere che tanti abbiano deciso di scegliere ancora una volta i nostri paesaggi - commenta Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas a Tascusì - dal mattino fino a sera». Una ricetta vincente per Frongia, che auspica «in una sempre più crescente offerta turistica che non si fermi solamente alla neve, ma coniughi i paesaggi montani agli eventi culturali e turistici». Gli fa eco Mauro Pinelli, guida ambientale fonnese: «La giornata di sole e i 12 gradi fino alle vette, ci hanno accompagnato in una piacevole giornata».

