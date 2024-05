Poca luce e tanti rifiuti nel piazzale della parrocchia La Salle 

Non si placano le lamentele di chi frequenta la piazza e la chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, tra via San Gottardo e via Seneca. Riguardano principalmente la scarsa illuminazione e l’abbandono dei rifiuti. I ragazzini molesti non ci sono più perché sono aumentati i controlli da parte della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine, su richiesta del parroco don Walter Onano e dei parrocchiani.

«Nella parte di via Seneca e fuori dall’oratorio, si continua ad abbandonare sacchetti di rifiuti nonostante ci siano le isole ecologiche mobili», dice Manola Secchi, che frequenta la piazza e la chiesa oltre all’oratorio, «questo succede perché le persone incivili sanno che i controlli latitano e, soprattutto, c’è poca illuminazione, quindi in alcuni punti i responsabili di questi gesti non sono ben riconoscibili».

Antonello Onnis abita nella zona, ma ogni tanto va a messa a La Salle: «È da molto tempo che diversi di noi chiedono a chi di dovere di riparare i lampioni in modo che la luce sia sufficiente e che ci sia un servizio costante di monitoraggio contro l’abbandono dei rifiuti. Ogni estate, con il caldo, emanano cattivo odore. Questi problemi non sono ancora stati risolti».

