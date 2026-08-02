VaiOnline
Hockey su prato.
03 agosto 2026 alle 00:25

poca fortuna per le Under 21 azzurre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due secondi posti all’Eurohockey Championship II non sono stati sufficienti alle nazionali Under 21 di hockey su prato per la promozione nella Élite europea. A Poznan, Polonia, l’Under 21 maschile con Atzori e Montalbano dell’Amsicora, ha vinto quattro match su cinque segnando 32 reti, nel girone unico è stata decisiva la sconfitta con l’Irlanda (4-1). Ma l’hockey italiano e sardo può festeggiare. Francesco Atzori, 18 anni, attaccante dell’Amsicora, ha ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo.

In Francia, a Salon de Provence, la squadra femminile con le amsicorine Lucrezia Melis ed Elena Mucelli è seconda dopo due sconfitte con la Francia, 3-0 e 5-0 nella sfida decisiva. Mucelli ha segnato la rete della vittoria sulla Lituania (1-0) e del pari con l’Ucraina (3-3).

Ai mondiali Master conclusi sabato a Schiedam, in Olanda, l’Italia Over 35 maschile, si è classificata undicesima. Due vittorie, un pari e la sconfitta per 4-3 con l’Inghilterra, l’hanno esclusa dalla “top eight” per differenza reti rispetto a Irlanda e Nuova Zelanda. Nel prosieguo del torneo, vinto proprio dall’Inghilterra, l’Italia è stata battuta dalla Scozia, 4-3, ed ha superato 1-0 la Spagna. Otto giocatori sardi in azzurro, i portieri Manca e Aramu, Luca e Stefano Angius, Asuni, Meloni, Garau e Masala.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 