poca fortuna per le Under 21 azzurre 

Due secondi posti all’Eurohockey Championship II non sono stati sufficienti alle nazionali Under 21 di hockey su prato per la promozione nella Élite europea. A Poznan, Polonia, l’Under 21 maschile con Atzori e Montalbano dell’Amsicora, ha vinto quattro match su cinque segnando 32 reti, nel girone unico è stata decisiva la sconfitta con l’Irlanda (4-1). Ma l’hockey italiano e sardo può festeggiare. Francesco Atzori, 18 anni, attaccante dell’Amsicora, ha ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo.

In Francia, a Salon de Provence, la squadra femminile con le amsicorine Lucrezia Melis ed Elena Mucelli è seconda dopo due sconfitte con la Francia, 3-0 e 5-0 nella sfida decisiva. Mucelli ha segnato la rete della vittoria sulla Lituania (1-0) e del pari con l’Ucraina (3-3).

Ai mondiali Master conclusi sabato a Schiedam, in Olanda, l’Italia Over 35 maschile, si è classificata undicesima. Due vittorie, un pari e la sconfitta per 4-3 con l’Inghilterra, l’hanno esclusa dalla “top eight” per differenza reti rispetto a Irlanda e Nuova Zelanda. Nel prosieguo del torneo, vinto proprio dall’Inghilterra, l’Italia è stata battuta dalla Scozia, 4-3, ed ha superato 1-0 la Spagna. Otto giocatori sardi in azzurro, i portieri Manca e Aramu, Luca e Stefano Angius, Asuni, Meloni, Garau e Masala.

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