VaiOnline
Tennis.
30 settembre 2025 alle 00:37

Poca fortuna per i sardi ai “tricolori” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Falsa partenza per i tennisti sardi nei Campionati Italiani di Seconda categoria sui campi del Tc Cagliari. Subito out la testa di serie numero 8 Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), sconfitta 6-0, 7-5 da Daniele Minighini, mentre il qualificato Samuele Porcu, padrone di casa, ha ceduto il passo davanti ad Antonio Caruso, numero 4 del seeding, che si è imposto con un doppio 6-2. Oggi, il numero 14 del tabellone Nicola Porcu (Tc Cagliari) sfida Davide Liberati, e i due torresini Gianluca Sarais e Matteo Mura i numero 6 e 7 Noah Perfetti e Nicolas Bianchi.

Qualificazioni amare
Qualificazioni avare per i sardi nel terzo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel maschile, Edoardo Carcangiu è stato regolato 6-1, 6-2 da Andrea De Marchi, Paolo Emilio Cossu Floris con un doppio 6-1 su Edoardo Zanada, nessun gioco conquistato da Riccardo Carboni e Paolino Andrea Spano contro Kasra Rahmani e Giannicola Misasi. Nel femminile, sconfitte Barbara Dessolis (6-7, 6-4, 10-7 da Tina Manescu ), Marcella Dessolis (5-7, 6-0, 13-11 da Eleonora Alvisi) e 6-0, 6-1 Francesca Mostallino (da Viola Turini) e Ruby Pinna (da Vlada Ekshibarova).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia