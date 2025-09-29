Poca fortuna per i sardi ai “tricolori” 

Falsa partenza per i tennisti sardi nei Campionati Italiani di Seconda categoria sui campi del Tc Cagliari. Subito out la testa di serie numero 8 Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), sconfitta 6-0, 7-5 da Daniele Minighini, mentre il qualificato Samuele Porcu, padrone di casa, ha ceduto il passo davanti ad Antonio Caruso, numero 4 del seeding, che si è imposto con un doppio 6-2. Oggi, il numero 14 del tabellone Nicola Porcu (Tc Cagliari) sfida Davide Liberati, e i due torresini Gianluca Sarais e Matteo Mura i numero 6 e 7 Noah Perfetti e Nicolas Bianchi.

Qualificazioni amare

Qualificazioni avare per i sardi nel terzo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel maschile, Edoardo Carcangiu è stato regolato 6-1, 6-2 da Andrea De Marchi, Paolo Emilio Cossu Floris con un doppio 6-1 su Edoardo Zanada, nessun gioco conquistato da Riccardo Carboni e Paolino Andrea Spano contro Kasra Rahmani e Giannicola Misasi. Nel femminile, sconfitte Barbara Dessolis (6-7, 6-4, 10-7 da Tina Manescu ), Marcella Dessolis (5-7, 6-0, 13-11 da Eleonora Alvisi) e 6-0, 6-1 Francesca Mostallino (da Viola Turini) e Ruby Pinna (da Vlada Ekshibarova).

RIPRODUZIONE RISERVATA