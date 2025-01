«Poca continuità, la Villacidrese deve avere fame» 

Villacidro. Se si potesse descriverlo con un solo aggettivo, il più adatto sarebbe: passionale. Matteo Marrocu, massimo dirigente della Villacidrese, non si nasconde: «Sicuramente sono un presidente un po’ troppo tifoso, il che mi porta a volte a esagerare un po’». La sua squadra è quarta ma lontana dal vertice, a -9 dal Lanusei e a -8 dal Tortolì: pur retrocessa dall’Eccellenza, al momento può sperare solo nei playoff. E magari nel calciomercato per rafforzarsi. Sono arrivati Atzei e Manca ed è tornato a vestire la maglia gialloblù un volto noto: «Avevamo una carenza a centrocampo e abbiamo preso una nostra vecchia conoscenza: Alberto Rosa Gastaldo», spiega Marrocu. Friulano, 29 anni, per il giocatore «è la prima volta in Promozione. Nel suo curriculum ci sono solo Serie D ed Eccellenza, è un giocatore di grandissime qualità».

L’uomo in più nel mezzo è stato voluto dal tecnico Piras: «Un mister preparato, cui piace lavorare parecchio», sottolinea il presidente, «sta dando tantissimo valore aggiunto ai ragazzi ma anche al campionato, tant’è vero che i risultati già si vedono». Cinque le gare disputate in questo mese, tre delle quali nell’ultima settimana: «Peccato per le partite contro Arborea e Villamassargia, con altri 4 punti saremmo terzi. Per il resto devo dire che i risultati sono in linea con le aspettative. È un campionato equilibrato e difficile».

Per il futuro resta l’ottimismo. «Lanusei, Tortolì e Quartu, le prime 3 della classe, verranno da noi e noi andremo a Guspini e Terralba. Abbiamo in mano il nostro destino, dobbiamo decidere solo come scriverlo». Le aspettative erano e restano alte: «Al momento il bicchiere è mezzo vuoto, sicuramente ci aspettavamo qualche punto in più. Ci è mancata continuità anche a causa degli infortuni». In infermeria gli ultimi arrivati sono Manuel Piras e Giacomo Lussu: «Appena cominciato il campionato si sono fermati Paulis e Cirronis, poi Ragatzu, quindi Manca». Ma non tutto è perduto: «Abbiamo ancora tempo per recuperare, ci sono tanti punti in palio. Domenica avremo una sfida molto complicata in casa dell’Orrolese, squadra temibile. Dobbiamo fare una grande prestazione, essere accorti e attenti perché sarà davvero difficile. Dobbiamo avere fame di punti, il campionato non ti aspetta».

