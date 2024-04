Poca acqua, vietato lavare la macchina 

A Serramanna l’acqua, quella prelevata dai pozzi artesiani comunali, è sempre più scarsa e il sindaco anticipa l’ordinanza antisprechi: stop all’innaffiamento dei giardini (possibile solo durante la notte e per non più di un’ora), al lavaggio di auto e, per chi la possiede, al riempimento di piscine. Le stesse restrizioni dello scorso anno insomma, con la differenza che l’ordinanza del sindaco Littera nel 2023 era arrivata a luglio. Le temperature, schizzate negli ultimi giorni fino a quali 30 gradi, e la perdurante siccità fanno scattare quindi le limitazioni tre mesi prima, e per i serramannesi è quindi già tempo di evitare, per dirla con le parole dell’ordinanza, “l’uso dell’acqua ai soli usi alimentare, domestico e per l’igiene personale”.

Bene vulnerabile

“L’acqua è un bene vulnerabile che deve fare i conti anche con le attuali carenze di precipitazioni responsabili di situazioni di estrema sofferenza, soprattutto nel periodo estivo”, scrive Littera nella premessa dell’atto, dove richiama “il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica sta caratterizzando l’attuale periodo”. Da qui il richiamo “a un corretto uso delle risorse naturali , e dell'acqua risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili sprechi”.

Nel concreto il sindaco di Serramanna impone una stretta che vieta “a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2024, tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l’igiene personale dell’acqua derivata dal pubblico acquedotto”. Nel particolare: vietata l’irrigazione e l’annaffiatura di orti, giardini e prati tra le 6 e le 24 e, in ogni caso, per un tempo superiore a 60 minuti, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio di veicoli privati, a esclusione di quello svolto dagli autolavaggi, il riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino.

«Il paese è a secco»

Le limitazioni decise dal sindaco Littera non convincono le opposizioni consiliari.

«Ogni anno si ripete la stessa ordinanza», commenta Gigi Piano, capogruppo di Più Serramanna: «Ovvio che l’acqua vada utilizzata senza sprechi, ormai a Serramanna manca durante tutto l’anno. L’unico a non accorgersene è il sindaco, che prosegue negli anni senza aver fatto alcun investimento per evitare che si debba arrivare a questo punto. Il risultato è che l’acqua non c’è».

Critiche anche da Carlo Pahler (Serramanna Futura): «I cittadini si lamentano costantemente per la mancanza dell'acqua in tutto il paese, oramai sono mesi che leggiamo i post e le giuste lamentele. La giustificazione del sindaco è stata che l’assenza dell’acqua era dovuta alla siccità, perché non pioveva. A mio avviso il vero problema è la gestione della rete idrica del paese e l’assenza di pianificazione di implementazione o sostituzione delle condotte: non è stato previsto alcun intervento importante sull’acqua. Perché fare allora un'ordinanza?»

RIPRODUZIONE RISERVATA