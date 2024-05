Poca acqua, uso vietato per orti e auto 

L’acqua è sempre meno e sprecarla sarebbe disastroso. Ecco perché i sindaci dell’Ogliastra si affrettano a richiamare i cittadini a comportamenti diligenti in un periodo delicato. La sete avanza e utilizzare l’acqua potabile per lavare le auto e annaffiare gli orti diventa vietato e potrebbe costare carissimo a chi non rispetta le ordinanze. A Talana, il sindaco Christian Loddo ha firmato il provvedimento con cui limita l’utilizzo della risorsa proveniente dalla rete idrica e avverte: «Chi infrange il divieto può pagare sanzioni fino a 500 euro». Pugno duro per scoraggiare potenziali comportamenti inadeguati. Quasi un terzo dei paesi del territorio non riescono più a garantire l’acqua per 24 ore. Intanto, i livelli del Bau Muggeris si abbassano di nuovo, dopo un lieve rialzo fatto segnare a fine marzo.

Dramma siccità

Al 30 aprile 2023 la diga di Bau Muggeris conteneva il 34,58 per cento d’acqua. Un anno dopo il livello percentuale si attesta al 22,5, 1,24 per cento in meno rispetto al 31 marzo precedente. Evidentemente le poche ore di pioggia, caduta in Ogliastra nei giorni scorsi, non hanno contribuito a sollevare i livelli dell’invaso, nei mesi scorsi ridotto ai minimi durante le operazioni di manutenzione straordinaria effettuati dall’Enel. In un contorno a tinte fosche può confortare, seppur in parte, la ripresa dei livelli nell’invaso di Santa Lucia: ad aprile l’invasato è salito dello 0,49 per cento. Convivono con le restrizioni dell’acqua potabile Lanusei, Loceri, Urzulei, Jerzu, Tertenia e Arzana. Durante la notte, in questi sei centri i rubinetti sono a secco.

Utilizzi limitati

Bau Muggeris e Santa Lucia, entrambi nel territorio di Villagrande, continuano ad avere scorte ridotte e le prospettive in vista dei prossimi mesi sono di emergenza totale. L’ultimo bollettino fornito dalla direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico certifica il livello di pericolo con lo stato d’allerta dichiarato dai numeri. «Il livello di erogazione deve essere ridotto in media, secondo le categorie di priorità degli usi, al fine di gestire in modo proattivo l’eventuale persistenza del periodo secco. Contestualmente devono essere attivate le previste misure di mitigazione». La corsa all’acquisto di cisterne e autoclavi prosegue a ritmo forsennato, con una psicosi sempre più diffusa. E senza precipitazioni significative nelle prossime settimane sarà un’estate di siccità anche nei campi.

