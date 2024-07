Poca acqua, tante polemiche 

Acqua a singhiozzo in cima all’Ortobene, numerose le perdite e i danni da riparare. Da quasi due settimane l’acqua nel Monte simbolo della città, in piena stagione turistica, è quasi inesistente. Le vecchie tubature sono otturate tanto da non consentire il passaggio dell’acqua, creando forti disagi per residenti, operatori commerciali e turisti. Per alcuni giorni l’autobotte ha consentito i rifornimenti. Ora non c’è e la protesta non si placa.

La rabbia

«Siamo disperati, il filo d’acqua che scorre dai rubinetti è sporco, inutilizzabile - dicono residenti e operatori commerciali -. La pressione è davvero poca sia nella parte alta del Monte che in quella bassa. È assurdo. I tecnici di Abbanoa stanno intervenendo, ma è impossibile risolvere nell’immediato vista la quantità di tubi da riparare e sostituire. Venerdì gli operai hanno lavorato tutto il giorno, ma i guasti sono troppi a causa delle vecchie tubature, andrebbe rimesso tutto a nuovo. Non capiamo se questi guasti si siano accumulati nel tempo o sia successo qualcos’altro, siamo certi che alcune perdite persistevano da settimane e più volte abbiamo segnalato anche via pec. La scorsa settimana alcune attività hanno chiuso perché l’acqua era torbida. Stiamo vivendo un incubo».

Il comitato

I residenti possono contare sull’aiuto del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, da anni impegnato nella salvaguardia e tutela dell’oasi. I componenti del comitato, guidato da Antonio Costa, dichiarano: «La gravissima situazione che si è venuta a creare è il risultato di decenni in cui Abbanoa è stato gestito malamente senza una seria e proficua programmazione. Troppi gli sprechi. La Regione avrebbe dovuto controllare e intervenire attraverso nomine di esperte professionalità. Invece si è a lungo disinteressata. Questo è il risultato, la situazione che si è venuta a creare causando un grave disagio agli utenti e soprattutto ai ristoratori che coraggiosamente hanno investito e hanno creduto nelle potenzialità del monte Ortobene».

Sant’Onofrio

Intanto anche in città i disagi proseguono, prima in un rione e poi in un altro. A Sant’Onofrio c’è una perdita che va avanti da una settimana e inizia a somigliare a una cascata. Tante le segnalazioni fatte, ma gli interventi costanti non sembrano essere sufficienti. I lavori di Abbanoa proseguiranno anche questa settimana in città e in cima al Monte alla ricerca di nuove soluzioni, provando ad alleviare i disagi che nella stagione estiva si moltiplicano comunque.

