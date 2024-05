Poca acqua per i campi, carciofi a rischio 

La siccità in Sardegna, si sa da mesi, è un problema che salvo miracoli rischia di mettere in seria difficoltà cittadini e agricoltori: a farne le spese saranno quelle comunità a forte vocazione agricola. Villasor vede a rischio il suo prodotto principe, il carciofo. «Con una riduzione del 30 percento dell’acqua erogata dal Consorzio di bonifica –sintetizza il presidente della Cooperativa carciofi Villasor, Raffaele Corda – farà sì che la produzione del carciofo sarà diminuita di circa un terzo, la matematica non sbaglia». Un taglio drastico, specie in un settore che già da anni soffre dei capricci meteorologici, con le rispettive ricadute anche sul mercato.

L’assenza di acqua ha costretto la Regione a correre ai ripari, spiega Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Già nelle scorse settimane l’ente aveva avvisato gli agricoltori. «L’acqua è poca e per questo è contingentata», dice Perra: «Noi dobbiamo adattarci. Villasor è un caso specifico, ma tutti sono nelle stesse condizioni. Possiamo garantire solo il 70 per cento della fornitura».

Lotta agli sprechi

Una situazione che secondo lo stesso presidente obbliga tutti gli enti del settore a dover riflettere sulle contromisure da applicare: «Dobbiamo risparmiare acqua, questo significa evitare gli sprechi perché, quest’anno più che mai, stiamo parlando di un bene contingentato. Però dobbiamo anche pensare al futuro: noi come Consorzio possiamo spingere per lavorare sulle condutture, ma anche valorizzare di più le acque reflue. Alla Regione chiediamo di vegliare su questa situazione e considerare le opzioni in gioco».

Beato chi ha un pozzo

«Ovviamente capiamo la situazione», risponde Vittorio Corda: «Sul meteo non si può intervenire. Chi ha potuto organizzarsi già durante la siccità degli anni ‘80, ha dei piani di emergenza: parlo di quegli agricoltori che all’epoca hanno deciso di attingere alle falde acquifere sotterranee e quindi hanno un pozzo. Loro sono di sicuro avvantaggiati. Per gli altri, a prescindere dal fatto che si tratti di grandi o piccole aziende, la situazione è la stessa: se hanno 10 ettari di terreno, gli verrà data l’acqua per coprirne sette». Per la produzione c’è ancora tempo ma non troppo: «Dobbiamo confidare sulle piogge estive. Intanto si avvicina il momento in cui i carciofi avranno bisogno d’acqua, da giugno. A ottobre inizia la raccolta e quello sarà il momento della verità».

Paura anche per il grano

Preoccupato anche il sindaco, Massimo Pinna: «Abbiamo chiesto lo stato di emergenza alla Regione pochi giorni fa. La situazione è critica anche per altre colture, per esempio il grano. I bacini contengono poca acqua per via della siccità ma non solo quello. Anche chi farà affidamento sui pozzi dovrà fare i conti con i costi che ne conseguono, primo fra tutti l’uso di corrente. Ci aspetta una stagione difficile, questo è innegabile. Speriamo che la Regione ci ascolti», conclude il sindaco: «Il danno economico si preannuncia ingente».

