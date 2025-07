Poca acqua nei serbatoi, scattano i divieti 

Scorte d’acqua a rischio date le condizioni climatiche e le Amministrazioni comunali di Fordongianus e Busachi corrono ai ripari con i sindaci che hanno emanato le ordinenze che prevedono restrizioni.

A Fordongianus a destare l’allarme una nota ricevuta da Abbanoa che evidenzia che «si è registrata una progressiva riduzione in arrivo dalla sorgente “Bau Pirastu” con conseguente diminuzione dell’acqua disponibile per i serbatoi, tra cui anche quello di Fordongianus». Ciò, si precisa nell’ordinanza, «non garantisce la regolare erogazione idrica nelle 24 ore e pertanto non possono escludersi disservizi per improvvisi cali di pressione o mancanza di alimentazione soprattutto nelle zone più alte dell'abitato e nelle fasce orarie di maggior utilizzo». Da qui il divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile se non per usi non strettamente pertinenti alle necessità igienico- sanitarie. Per i trasgressori si annunciano multe che vanno da 25 a 500 euro.

Simile l’ordinanza a Busachi dove il sindaco Giovanni Orrù tra i divieti comprende anche «il lavaggio di cortili e piazzali». L’invito è comunque quello ad adottare accorgimenti per il risparmio idrico. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA