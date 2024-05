Poca acqua in tutta l’Isola: «Ma il turismo non ne soffrirà» 

L’acqua c’è in alcuni invasi, scarseggia in altri. E le cosiddette interconnessioni per portarla da un punto a un altro dell’Isola – e non soffrire la siccità – non sempre sono possibili. Moltissima, quasi la metà, viene dispersa: sono attivi i razionamenti in molti Comuni della fascia Centro-orientale. Se per l’irrigazione, sia pure con le restrizioni, si cerca di mettere una pezza tra mille difficoltà, per l’uso idropotabile, in vista dell’estate, non c’è un allarme tale da far credere che la Sardegna non potrà sopportare l’arrivo in massa dei turisti.

Soluzioni

«A parte la zona servita da Maccheronis, quindi la Baronia», dice Gavino Zirattu, presidente regionale di Anbi, l’associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, «le eventuali carenze potrebbero essere colmate con aiuti di emergenza straordinaria: mi riferisco all’utilizzo di autobotti e pozzi». In generale, considerando tutti gli invasi sardi, «oggi sono disponibili un miliardo e 200 milioni di metri cubi, a fronte di un’esigenza di 750 milioni tra idropotabile e irriguo. Ma è un discorso che non regge: nel sistema del Tirso ci sono 450-500 milioni di metri cubi, 250 milioni nel Flumendosa. Nel Liscia ce n’è in abbondanza, ma il problema è che non si può trasportare: sarebbero necessarie infrastrutture che non sono state realizzate».

Cosa funziona

La grande diga del Tirso è l’unica su cui si può fare una programmazione triennale: «A fronte di 130-150 milioni di metri cubi di utilizzo, ne sta invasando 500 milioni», prosegue Zirattu. «Non ci sono problemi neppure nel cuore della Sardegna: Ottana, che attinge dal Taloro, sta bene come pure Orosei, che si approvvigiona dal Cedrino. Il problema grosso è quindi nella fascia orientale dell’Isola. Ma anche al Sud».

Cosa non va

Oltre alla Baronia, le situazioni più critiche sono in Bassa Gallura e Ogliastra, dove in alcune zone sono attive delle restrizioni: il 53% dell’acqua immessa in rete va dispersa. La situazione degli invasi nell’Isola, per il resto, pare reggere a stento. Nel Bidighinzu, che serve Nord-Ovest della Sardegna, ci sono circa 7,6 milioni di metri cubi: «Per l’utilizzo idropotabile», aggiunge Zirattu, «ne servirebbero 15 milioni. È comunque attivo il collegamento con il Temo, che sopperisce alle esigenze civili». Nel sistema del Flumendosa (area Centro-meridionale) quest’anno si contano 250 milioni di metri cubi d’acqua, contro i 400 milioni presenti lo scorso anno nello stesso periodo. È stato così attivato il collegamento Tirso-Flumendosa a fine marzo, per contribuire con ulteriori 33 milioni di metri cubi di acqua e ridurre il deficit. L’apporto non è stato sufficiente per una stagione irrigua normale, tant’è che il Consorzio di bonifica ha dovuto ridurre del 30% gli ettari solitamente irrigati.

La grande crisi

Altra area in crisi profonda è il Nord dell’Isola, con il sistema di Chilivani e Ozieri che attinge l’acqua dal Lerno. Tuttavia, non essendo stati eseguiti degli interventi strutturali, i Comuni dell’area sono sempre in restrizione, tanto da tagliare il 70% degli ettari da irrigare. La diga di Maccheronis, sbarramento artificiale del rio Posada, è in crisi con appena 8 milioni di metri cubi (dei 22 che ne richiederebbe quell’area tra uso irriguo e uso potabile): quasi sei milioni sono utilizzati per l’idropotabile. Insomma, nella zona Centro orientale dell’Isola, che va dalla bassa Baronia alla Bassa Gallura, l’acqua è garantita fino al 10 agosto. La situazione è seria anche per gli invasi dell'Ogliastra, della Nurra e del Sulcis, ma per Maccheronis l'emergenza è totale. Nei Comuni della Baronia e della Bassa Gallura i sindaci hanno già adottato le ordinanze di divieto per l'irrigazione dei prati nelle ville e il riempimento delle piscine, mentre nel settore agricolo l'acqua si può usare solo per abbeverare gli animali. Una soluzione che non basterà a garantire il sollievo delle campagne e la serenità dei lavoratori: gli agricoltori sono esasperati e – ma solo in questa zona – la stagione turistica è a rischio.

Nuova diga

Da tutti gli enti, a cominciare dal Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, sale forte la richiesta di un’altra diga. «Il nuovo invaso, la diga di Abba Luchente, nell’omonima valle, potrebbe sorgere proprio dove si incontrano il fiume Posada e il Rio Mannu, che scorre da Bitti ai confini del Parco di Tepilora», chiude Zirattu. «Il Consorzio propone da 18 anni un progetto definitivo, ma non è stato mai finanziato».

