Poca acqua, arrivano i rimedi  

La portata è di 1.022 metri cubi al giorno e il consumo quotidiano nelle ore limitate all’erogazione (dalle 6 alle 20) risult superiore. Quei 1.022 metri cubi il Comune deve riuscire a dosarli, tenendo risorse in accumulo per dare garanzia del servizio. Con l’emergenza idrica, causata da sbalzi di tensione energetica che hanno provocato dei guasti alle pompe idriche attive a Su Pradu, l’ente ha disposto la chiusura dei rubinetti in prima serata. La situazione dovrebbe tornare alla normalità tra domani e martedì con la sostituzione della pompa - attesa dalla Penisola - che alimentava il pozzo, una cisterna che garantisce 200 metri cubi d’acqua. Intanto il Comune, che gestisce l’acqua in proprio, ha beneficiato da Egas di un finanziamento di 140 mila euro. «Li useremo per la progettazione di un deposito di accumulo di almeno 20 mila metri cubi d’acqua a monte di quello esistente sopra Sturrusè», ha detto il sindaco, Angelo Stochino. (ro. se.)

