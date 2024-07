Poca acqua alla fonte, possibili disservizi  

Si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione idrica a Flussio, Magomadas, Sagama, Suni e Tinnura. È quanto paventato da Abbanoa, con una comunicazione inviata ai Comuni e al servizio di igiene pubblica della Asl di Oristano. «A causa delle condizioni climatiche stagionali – avvertono da Abbanoa- si è registrata una progressiva riduzione della portata in arrivo dalla sorgente “Luzzanas” con conseguente diminuzione della risorsa disponibile per i serbatoi dei Comuni. Al momento la risorsa idrica proveniente dalle sorgenti non è sufficiente a garantire la regolare erogazione idrica nelle 24 ore, pertanto non possono escludersi disservizi per improvvisi cali di pressione o mancanza di alimentazione soprattutto nelle porzioni più alte degli abitati e nelle fasce orarie di maggior prelievo». Il gestore sta cercando di ottimizzare l’utilizzo dell'acqua erogata intervenendo mediante «ricerca delle perdite occulte e stabilizzazione delle pressioni d'esercizio». Da qui la richiesta ai Comuni di invitare i cittadini al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali. ( s.c. )

