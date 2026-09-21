“Po Peppinu Mereu”, nona edizione al via Il concorso nel segno del poeta di Tonara 

Poesia, narrativa, musica e lingua sarda tornano protagoniste a Tonara con il concorso letterario “Po Peppinu Mereu”, organizzato per il nono anno dal Coro Polifonico Femminile Tonara.

Un appuntamento che, nel segno della figura di Peppino Mereu, poeta tonarese nato nel 1872 e scomparso nel 1901, si richiama all’opera di un intellettuale che fece della poesia in lingua sarda uno strumento per raccontare e denunciare le profonde disuguaglianze sociali ed economiche dell’Isola. Autore, tra l’altro, del testo di “Nanneddu Meu”, componimento divenuto nel tempo uno dei simboli della musica sarda, successivamente reinterpretato sia dai cori della tradizione folkloristica sia dai più importanti solisti e gruppi del panorama pop e rock isolano.

Il concorso rinnova l’attenzione verso la lingua e la cultura della Sardegna, aprendosi a forme diverse di espressione e coinvolgendo poeti, scrittori, musicisti e studenti. Il premio si articola in quattro sezioni: la poesia in lingua sarda in rima, aperta a tutte le varianti linguistiche dell’Isola; la poesia in lingua sarda a versi liberi; la scrittura narrativa dedicata alle scuole con “Iscrie unu contu”; e “Poesia e musica”, che invita a reinterpretare la poesia attraverso il rock, il pop, il rap.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’esclusione degli autori risultati vincitori nell’edizione precedente. Per info., corofem@hotmail.com.

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