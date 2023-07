Pnrr, via libera alla terza rata 

Arriva il sospirato sì alla terza rata Pnrr, e insieme l'Italia incassa un secondo ok dell'Ue. C'è anche l'approvazione delle modifiche presentate per ottenere la quarta tranche: il governo mette così in sicurezza l'obiettivo di incassare entro fine anno i 35 miliardi previsti per il 2023. La palla passa ora sulla rimodulazione dell'intero progetto, che il governo illustrerà martedì alle Camere e sul quale, oltre alle polemiche dell'opposizione, cresce il malumore dei Comuni che in alcuni casi hanno già avviato i progetti.

Le amministrazioni

Protesta che, per quanto riguarda i Comuni della Sardegna, l’assessore agli Enti Locali Aldo Salaris ha portato l’altro ieri all’attenzione del ministro degli Affari europei Raffaele Fitto durante un incontro a Roma. Ieri la protesta dell’Anci. Rimodulazione e spostamento dei finanziamenti del Pnrr che, scrive in una nota il presidente Emiliano Deiana, «da una parte tolgono le risorse da capitoli di bilancio che erano destinati ai Comuni, circa 16 miliardi, e dall'altra parte tagliano sulla sanità territoriale». La cosa ancora peggiore, ha aggiunto, «è che il governo assicura che non si perderà nulla, ma le nuove poste di bilancio sono spostate sui fondi Fsc, cioè quelli dello sviluppo e coesione». Grave, sottolinea Deiana, «è che la gran parte dei 16 miliardi vengono tolti dalle opere di mitigazione del rischio idrogeologico».

Tutte le risorse

Punto, quest’ultimo, sottolineato anche dal deputato Pd Silvio Lai. «Il governo», scrive in una nota, «ha impiegato nove mesi per partorire una proposta di revisione del Pnrr assurda, che cancella 13,5 miliardi destinati ai Comuni e alle Regioni, in particolare le risorse per la riduzione del dissesto idrogeologico, le risorse per l’idrogeno su cui tanto si sono sperticati esponenti della Giunta, le risorse per le zone interne». Sottolinea, «come sia inadeguato il sistema di monitoraggio della spesa periferica di enti locali e Regioni, considerato che i tagli sarebbero anche su progetti già avanzati in termini di impegno. Tagli che riguardano anche la Sardegna e la Regione farebbe bene a rendere trasparente il livello di spesa effettuati e i tagli che sta subendo».

L’appoggio di Bruxelles

Il via libera dell'Ue è accompagnato dalla la soddisfazione di Raffaele Fitto, il ministro che ha curato il dossier e che parla di «un lungo confronto costruttivo». Giorgia Meloni dagli Stati Uniti mette l'accento su «un grande risultato». La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen usa l'italiano nella comunicazione ufficiale: «Avanti tutta con Italia Domani». «La questione è cosa ci sarà dopo il 2026», dice il commissario europeo Paolo Gentiloni, che guarda al ritorno del Patto di Stabilità e a nuovi strumenti.

I chiarimenti

La strada del Pnrr per il 2023 appare ora spianata. I 18,5 miliardi previsti per la terza tappa del processo arriveranno in quattro settimane, dopo il via formale previsto dall'Ecofin. La quarta rata, di fatto, appare quasi scontata. Sul tappeto sale l'altra sfida. Quella della rimodulazione delle risorse e degli obiettivi che il ministro Fitto presenterà martedì a Camera e Senato. La maggioranza evidenzia il successo; l'opposizione rilancia le critiche, anche se mancano all'appello i leader. Gli strali puntano soprattutto alla riduzione di 1,3 miliardi per gli stanziamenti finalizzati al dissesto idrogeologico che rischiavano di non essere completati entro il 2026.A preoccupare gli amministratori locali è invece il taglio, nei fondi del Pnrr, agli stanziamenti dei Piani urbani integrati, risorse per i Comuni che, in molti casi, è stato assicurato troveranno altre linee di finanziamento. Ma ci sono Comuni che hanno avviato la macchina dei cantieri. E protestano. Chiarimenti potrebbero arrivare la prossima settimana. I l governo ha chiesto osservazioni anche alle parti sociali e presto potrebbe essere convocata una riunione.

