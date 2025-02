Pnrr, una pioggia di denaro 

Da Bruxelles, via Roma, sono piovuti 186,9 milioni di euro. È l’entità dei fondi Pnrr che l’Unione europea ha destinato ai ventidue centri dell’Ogliastra. I numeri sono raccolti da Open Pnrr, la piattaforma virtuale pensata per monitorare in piena autonomia gli aspetti chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono risorse incamerate non solo dai Comuni ma anche dalle aziende, sia sanitarie che militari, come nel caso di Perdasdefogu, il paese che ha percepito la quota maggiore (65 milioni di euro): qui il salvadanaio è lievitato in virtù della presenza del Poligono interforze del Salto di Quirra. Nel complesso sono stati presentati 452 progetti.

Gli interventi

Infrastrutture, digitalizzazione, salute, scuola e transizione ecologica. Sono solo alcuni dei temi finanziati con fondi Pnrr. A Bari Sardo (5,2 milioni con 30 progetti, oltre a diverse deleghe sostanziose all’Unione dei Comuni d’Ogliastra), fra gli altri interventi, il rinnovamento del polo sportivo di Circillai. «Anni fa - dice il sindaco, Ivan Mameli - creammo un ufficio apposito interno al Comune per far fronte sia ai finanziamenti Pnrr e Fsc e più in generale a tutti i bandi sovracomunali che in questo periodo non mancano. Il tempo ci ha dato ragione, in questo momento abbiamo 11 cantieri aperti per un totale di 7.568.150 euro ma tanti altri cantieri partiranno a stretto giro». I fondi Pnrr sono un infuso di fiducia per svariati settori: «Il Pnrr - afferma Michele Muggianu, segretario confederale di Cisl Ogliastra - rappresenta una grande opportunità per guardare al futuro del territorio con maggiore fiducia». Ampio il faldone dei progetti a Lanusei. «La posa della fibra ottica in tutto il territorio - è il commento di Renato Pilia, assessore alla Programmazione - sarebbe stata impensabile senza il Pnrr. Noi abbiamo sviluppato diversi progetti, soprattutto sulla transizione digitale».

I dati

Domina Perdasdefogu con 65 milioni per 15 progetti. Poi Arzana (3,1 milioni, 13 progetti), Bari Sardo (5,2, 30), Baunei (6,2, 19), Cardedu (6,2, 11), Elini (3,7 11), Gairo (4,3, 15), Girasole (3,2, 7), Ilbono (3,3, 20), Jerzu (7,1, 29), Lanusei (10,3, 45), Loceri (3,1, 10), Lotzorai (3,1, 9), Osini (3,1, 10), Talana (2,7, 9), Tertenia (6,3, 18), Tortolì (18,6, 70), Triei (3, 11), Ulassai (23, 44), Urzulei (3,1, 9), Ussassai (2,6, 6) e Villagrande (6,9, 41).

