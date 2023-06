Pnrr, un presidio in aiuto ai Comuni 

Nasce nella Prefettura di Nuoro un presidio territoriale per supportare gli enti locali nelle complesse procedure legate al Pnrr. Presto verranno avviate le collaborazioni con le amministrazioni locali per superare eventuali criticità nell’elaborazione e nello sviluppo dei progetti. Prevista anche la verifica periodica degli obiettivi. «Tutte le componenti istituzionali coinvolte, insieme alla Ragioneria territoriale, lavoreranno in sinergia per migliorare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità e per fornire ai Comuni interessati un concreto supporto operativo», sottolinea la Prefettura.

Il presidio territoriale nasce con la firma da parte del prefetto Giancarlo Dionisi e del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Nuoro e Ogliastra, Leonardo Tilocca, del protocollo d’intesa in attuazione di un provvedimento nazionale del 20 ottobre del ministero dell’Interno e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia. Il presidio della provincia di Nuoro sarà composto da personale di entrambi gli uffici.

Sono previsti incontri, attività formative e divulgative per il personale dei Comuni coinvolti nei progetti del Pnrr. Il presidio territoriale seguirà, come supporto agli enti locali, le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del Pnrr, nell’ambito dei controlli amministrativo-contabili, anche in relazione alle attività di prevenzione e contrasto di frodi, conflitto di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo e controlli antimafia.

