Pnrr, un mistero la spesa di 5,6 miliardi 

Rendicontazione ufficiale non ce n’è. Né in Sardegna né altrove. Sul tesoretto del Pnrr sardo – 5,6 miliardi di euro per 7.676 investimenti – unicamente con un controllo empirico, progetto per progetto, si può capire come stiano procedendo i lavori. Nelle sole missioni “Infrastrutture” e “Transizione ecologica”, due delle sei in cui è articolato il Piano, il valore degli interventi in ritardo e non ancora avviati supera il miliardo di euro. Il Pnnr è stato pensato per mettere una pezza ai gap storici dei territori. Ma nell’Isola, per ora, l’obiettivo è lontanissimo.

