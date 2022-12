Pnrr, un milione per le scuole 

Lo stabile di via Di Vittorio ha bisogno da tempo di interventi di manutenzione straordinaria in grado di migliorare l’efficienza energetica in un periodo in cui il caro bollette incide in maniera sempre più importante nei conti del Municipio. Nei due plessi si partirà con un intervento da 504mila euro che prevede la sostituzione di tutti gli infissi. Porte e finestre saranno dotate di tutti gli accorgimenti in grado di migliorare la vivibilità all’interno dell’edificio solastico per bambini, docenti e personale.

Resta la soddisfazione per un progetto seguito passo dopo passo dai tecnici del settore Lavori pubblici del Municipio e che la crisi politica e la caduta della sindaca grillina Sabrina Licheri non ha rallentato. Il Municipio oggi è guidato dal commissario indicato dalla Regione che sta portando avanti il lavoro cominciato dalla precedente amministrazione, caduta a un anno dal termine della consiliatura (la sindaca Sabrina Licheri è stata poi eletta in Parlamento).

La buona notizia è che il Comune di Assemini ha ottenuto quasi un milione di euro per risistemare la scuole di via Di Vittorio e di via Asproni. Quella ottima è che sono stati approvati dal commissario straordinario Bruno Carcangiu i progetti che rimetteranno in sesto gli edifici scolastici. La notizia meno buona è che gli interventi non potranno cominciare a breve ma soltanto quando verrà aggiudicato l’appalto pubblico. Probabilmente comunque entro metà 2023.

Via Di Vittorio

Via Asproni

Ancora più urgente è l’intervento che riguarda lo stabile di via Asproni. In questo caso il Comune di Assemini ha ottenuto la somma di 468 mila euro che verrà utilizzata per un lavoro richiesto da anni dai docenti, dal direttore scolastico e anche dai genitori dei bambini: vale a dire il rifacimento totale dei servizi igienici. Anche in questo caso si tratta di lavori non iù rimandabili e che la scuola aveva sollecitato da tempo.

L’amministrazione municipale ha ottenuto questi fondi dopo aver partecipato con successo di bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che hanno riservato una determinata fetta di finanziamenti europei proprio all’edilizia scolastica.

