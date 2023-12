Pnrr, tagli ai Comuni e ritardi I sindaci sardi: «Progetti a rischio» 

Ancora una volta sono i sindaci a lanciare l’allarme, gli amministratori sempre in prima linea per difendere risorse, progetti e futuro delle loro comunità. Adesso che il Pnrr riveduto e corretto è stato approvato da Bruxelles, i Comuni chiedono certezze. Sono oltre 1.200 gli interventi spariti dal Piano a livello nazionale (come riporta Openpolis), in Sardegna complessivamente l’ultimo “stralcio” ammonta a 4,63 milioni, e l’Anci regionale fa sue le preoccupazioni del presidente Antonio Decaro all’indomani delle cabina di regia sullo stato dell’arte.

Criteri e opere

«A oggi non sappiamo nei dettagli quali sono stati i criteri oggettivi utilizzati dal Governo per eliminare dal Pnrr tante opere che erano state affidate agli enti locali», spiega Emiliano Deiana, «e quindi non si sa quali opere rimarranno nel Pnrr e quali no».

Una cosa è certa per i primi cittadini, i progetti previsti dal “vecchio” piano vanno rifinanziati. Il ministro Raffaele Fitto ha ribadito ieri durante il question time alla Camera che «per tutti i progetti saranno assicurate le risorse». E ora l’Anci avverte: «Vogliamo sapere con chiarezza da dove arriveranno quelle risorse» .

Dei 13 miliardi di euro che si volevano spostare, ne sono stati recuperati tre, «con i quali il Pnrr – prosegue l’Associazione dei Comuni – continuerà a finanziare opere importanti per la riqualificazione urbana e per le periferie delle Città metropolitane. Sugli altri, il ministro Fitto si è impegnato a trovare nuove fonti di finanziamento da fondi statali già esistenti, senza impattare su fondi già assegnati ai Comuni: il giorno stesso dell’emanazione del nuovo decreto sul Pnrr, i sindaci dovranno sapere con certezza come saranno finanziati lavori che in molti casi sono già stati pagati».

La partita

A settembre era stato il deputato del Pd Silvio Lai a lanciare l’allarme sui tagli (500 milioni), e oggi sottolinea: «Su tutta la partita c’è una grande confusione, e ancora stiamo facendo i calcoli sulle effettive somme “sparite”. I soldi ai Comuni sono divisi in tre grandi parti: 6 miliardi, a livello nazionale, erano destinati ai piccoli comuni, e questi sono stati tutti cassati, per le grandi città i tagli ammontano a 2,3 miliardi e per le medie a un altro miliardo».

Un altro elemento essenziale – prosegue l’Anci – riguarda le procedure, «perché è evidente che le semplificazioni che avevamo conquistato per le opere finanziate dal Pnrr, e che si sono rivelate essenziali per far avanzare i lavori, dovranno continuare a valere per queste stesse opere anche quando non saranno più finanziate dal Pnrr ma da altri fondi statali. Altrimenti rischiamo non solo di rallentare i cantieri, ma addirittura di bloccarli, per esempio nel caso di contenziosi».

La frammentazione

Interviene anche l’Uncem, l’Unione dei comuni montani guidata da Marco Bussone a livello nazionale e nell’Isola dalla sindaca di Fonni Daniela Falconi: «Spesso i Comuni devono rinunciare ai fondi, il Pnrr rischia di essere una straordinaria occasione perduta. Noi da tempo abbiamo evidenziato il problema: bisogna lavorare insieme, come fanno in Francia, ad esempio.

Alla domanda su come ci si aggrega, come si fa insieme, come si agisce in comunità, gli ultimi Governi non hanno risposto. La frammentazione, il municipalismo, la logica perversa del tutti contro tutti, non aiutano».

I rimborsi

Prosegue: «Poi sono state spostate senza motivo risorse Pnrr delle quali non sappiamo ancora modalità di sostituzione e logiche di intervento, in particolare su dissesto idrogeologico e piccole opere comunali. Regnano dubbi e incertezza anche su appalti e interventi avviati dagli enti locali. Se i Comuni lavorano da soli non si va lontano: è impensabile spendere 200 o 300mila euro nei Comuni con meno di 5mila abitanti, e aspettare un anno prima che Roma rimborsi la cifra. Servono riforme, un modello istituzionale più moderno, dalle Regioni ai Comuni, costruito nella logica comunitaria e nel lavoro congiunto».

Le Province

Intanto «per rilanciare il ruolo delle Province come aggregatori territoriali indispensabili nella fase di attuazione per il raggiungimento dei target Pnrr e favorire la trasformazione digitale del Paese», è stato firmato un Memorandum d'intesa tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione delle Province italiane.

