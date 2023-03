«Pnrr, superare il 2026 non violerebbe un tabù» 

L’Italia è impegnata «a rispettare tutti gli obiettivi del Pnrr nei tempi stabiliti, ma aprire una riflessione a livello europeo per prolungare i tempi e superare il 2026 «non violerebbe un tabù».

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti apre così a uno scavallamento del 2026. Di fronte allo stravolgimento dei fondamentali economici che hanno «totalmente modificato le condizioni di partenza» dei piani del Pnrr, dice Giorgetti, «è interesse di tutti i Paesi lavorare a un aggiornamento».

Al momento però, i tempi restano quelli già stabiliti. «La Commissione Ue non lascia intendere modifiche, quindi dobbiamo lavorare per quella scadenza», ha detto il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, intervenendo in Senato, dove è all’esame il decreto con le nuove norme sul Pnrr atteso per la discussione in Aula il 3 aprile.

Finora l’Italia ha conseguito tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 2021 e 2022: sono 151 sul totale dei 527 previsti. Nel 2023 gli obiettivi sono in totale 96, di cui 27 nel primo semestre e 69 nel secondo semestre. A oggi l’Italia ha ricevuto in totale 66,9 miliardi di euro, di cui 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento e 42 miliardi a rimborso della prima e seconda domanda di pagamento. A maggio è attesa la terza tranche da 19 miliardi richiesta dall'Italia a dicembre e che la Commissione Ue sta valutando.

«Tutti i paesi europei hanno il problema dell'aumento dei prezzi», ha detto Giorgetti, finora «l'Italia ha tamponato con finanziamenti aggiuntivi» presi dal bilancio nazionale. Per il futuro, il Governo conta di avvalersi dei fondi europei per il Mezzogiorno finora inutilizzati. Punto sulla quale l'opposizione è molto sensibile. Per il M5S nel decreto c’è «totale ambiguità sulla destinazione delle risorse non spese del Fondo sviluppo e coesione». Sulle quali c’è un vincolo dell'80% per il Mezzogiorno, dice la senatrice Ketty Damante, che si prepara a presentare emendamenti ad hoc perché i fondi «recuperati e riprogrammati, vadano comunque a quei territori per i quali nascono i relativi stanziamenti».