Pnrr, sì alla proroga per le opere di via Zara 

E la proroga arrivò. Quasi 14 milioni di euro di nuovo in pancia a Palazzo Ducale per il completamento dei lavori, finanziati dal Pnrr, dell’edificio vincolato e di quello non vincolato di via Zara. Lo stabilisce il decreto dello scorso 24 luglio, emanato di concerto da ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, che individua una serie di interventi di rigenerazione urbana impossibilitati a rispettare la scadenza del 30 giugno 2026, disposta dal Next Generation Ue. Sono 91 in tutto e, in elenco, anche i due sassaresi destinatari nel 2022, per quanto riguarda il restauro dell’edificio vincolato, di risorse pari a 6 milioni e poco più di 152 mila euro, mentre per l’altro le provviste superano i 7 milioni e 800 mila.

Il primo stabile dovrà ospitare alcuni uffici così come il secondo dove si prevede il completamento dell’ala nuova, e la ristrutturazione di quella vecchia, sede dei Servizi sociali. E se tutti i passaggi tecnici permangono come in origine, cambia, e non poco, la nuova deadline che i due ministeri individuano nel 31 dicembre 2027, 18 mesi dopo il precedente traguardo. Si tratta di un passaggio fondamentale per il Comune, anche alla luce dello stop dato a maggio dalla giunta a tre opere del Piano, a rischio definanziamento, e tra queste le due di via Zara. Una mossa causata proprio dalla certezza che i lavori non avrebbero potuto essere conclusi e rendicontati entro il 30 giugno, e che quindi Palazzo Chigi potesse decidere di definanziare la somma pari all’intero ammontare assegnato a quegli interventi. Ora però si apre uno scenario del tutto diverso.

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