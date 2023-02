Pnrr, servono diecimila lavoratori  Nell’Isola poche figure specializzate  

La Sardegna sembra, però, essere lo specchio di quello che accade anche altrove: è un problema generalizzato. «Da noi una delle maggiori criticità è dettata dalla bassa natalità e, di conseguenza, dalla mancanza di giovani. Questa – prosegue Argiolas - è una regione economicamente poco sviluppata ed effervescente, che si muove poco. Le nuove leve si guardano attorno e vedono una possibilità di crescita fuori dall’Isola, quindi le professionalità tendono ad andare via e questo impoverisce, ovviamente, il tessuto sardo». Se in Sardegna le professionalità, per svariati motivi, sono carenti, c’è il rischio concreto che si vada a pescarle oltre Tirreno. «Questo già succede: se qui certe figure non esistono e all’azienda servono, l’impresa è obbligata a cercarle fuori: oggi la richiesta di specialisti è sempre maggiore», precisa Francesco Porcu segretario regionale Cna.

Il rischio è che, con le poche risorse, i progetti per attuare il Pnrr si arenino sulle scrivanie degli uffici. È partita così la caccia ai lavoratori per cercare di soddisfare le richieste. Tra i novemila e i diecimila quelli necessari nell’Isola, ben 375mila in tutta Italia. «In Sardegna ne potrebbero servire di più, ma la nostra paura è che si vada a cercarli oltre Tirreno», affermano le associazioni di categoria. Aggiungono che per creare una nuova generazione di lavoratori altamente specializzati per il Pnrr, ormai non ci sono i tempi tecnici: «Bisogna attingere da ciò che abbiamo, questo va affrontato in modo razionale e immediato, non ci si può aspettare che cada dal cielo». Il picco di assunzioni si avrà nel 2024, e poi a seguire fino al 2026.

Il rischio è che, con le poche risorse, i progetti per attuare il Pnrr si arenino sulle scrivanie degli uffici. È partita così la caccia ai lavoratori per cercare di soddisfare le richieste. Tra i novemila e i diecimila quelli necessari nell’Isola, ben 375mila in tutta Italia. «In Sardegna ne potrebbero servire di più, ma la nostra paura è che si vada a cercarli oltre Tirreno», affermano le associazioni di categoria. Aggiungono che per creare una nuova generazione di lavoratori altamente specializzati per il Pnrr, ormai non ci sono i tempi tecnici: «Bisogna attingere da ciò che abbiamo, questo va affrontato in modo razionale e immediato, non ci si può aspettare che cada dal cielo». Il picco di assunzioni si avrà nel 2024, e poi a seguire fino al 2026.

Mancano le figure

«Credo che diecimila richieste sia un numero sottostimato, perché la domanda di posti di lavoro sarà molto elevata, ma purtroppo a oggi le figure professionali richieste sono carenti. Quelli del Pnrr, però, sono investimenti molto importanti, che potrebbero dare una forte scossa», spiega Antonello Argiolas, presidente di Confindustria Sardegna Meridionale, evidenziando che manca un vero piano di formazione: «La politica dovrebbe prima di tutto creare un’organizzazione strutturata, per dare ai giovani gli strumenti adeguati e prepararli in questo modo alle richieste di lavoro che si presenteranno».

Poche nascite

La Sardegna sembra, però, essere lo specchio di quello che accade anche altrove: è un problema generalizzato. «Da noi una delle maggiori criticità è dettata dalla bassa natalità e, di conseguenza, dalla mancanza di giovani. Questa – prosegue Argiolas - è una regione economicamente poco sviluppata ed effervescente, che si muove poco. Le nuove leve si guardano attorno e vedono una possibilità di crescita fuori dall’Isola, quindi le professionalità tendono ad andare via e questo impoverisce, ovviamente, il tessuto sardo». Se in Sardegna le professionalità, per svariati motivi, sono carenti, c’è il rischio concreto che si vada a pescarle oltre Tirreno. «Questo già succede: se qui certe figure non esistono e all’azienda servono, l’impresa è obbligata a cercarle fuori: oggi la richiesta di specialisti è sempre maggiore», precisa Francesco Porcu segretario regionale Cna.

Settori troppo carenti

«Ci sono settori del tutto sprovvisti, tutte quelle assunzioni sono più che necessarie, soprattutto bisogna intervenire nel campo della pubblica amministrazione, dove da anni il personale è ridotto allo stremo rispetto ai bisogni dei tempi ordinari. Con questa mole di lavoro il sistema, senza nuovi ingressi, si intaserà ancora di più», aggiunge Porcu. Aggiunge: «Si deve riconfigurare la filiera della formazione, nel pubblico e nel privato: il gap deve essere colmato. Ecco perché servono programmi che accompagnino le nuove assunzioni, garantendo in tempi congrui l’apporto necessario».

Competenze rare

Anche per Giorgio Delpiano presidente di Confapi Sardegna, davanti alle numerosissime posizioni aperte «c'è il rischio di non poterle coprire perché non ci sono le competenze. In Sardegna non abbiamo elementi per valutare l'impatto del Pnrr sulla creazione di nuove opportunità, ma sappiamo per certo che anche il mercato del lavoro sardo sarà investito da una profonda trasformazione in chiave di sostenibilità, coinvolgendo in modo trasversale i settori e le professioni, in particolare la pubblica amministrazione».

Professioni cruciali

In questo quadro, le maggiori criticità legate all’incontro tra domanda e offerta si manifesteranno in un ventaglio di professionalità molto difficili da trovare. «Come ad esempio medici e infermieri, a seguito della riorganizzazione e implementazione della rete di assistenza sanitaria territoriale. Analoga difficoltà si prevede per professioni cruciali per gli avanzamenti nei processi di innovazione tecnologica e transizione digitale, come gli specialisti in scienze matematiche e informatiche, tecnici Ict, ingegneri e tecnici in campo ingegneristico. La sofferenza più forte per le carenze di queste figure sarà patita dalla pubblica amministrazione e solo in seconda battuta dalle imprese», conclude Delpiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata