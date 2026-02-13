VaiOnline
Sanluri-Villacidro.
14 febbraio 2026 alle 00:36

Pnrr, progetti sotto la lente della Guardia di finanza 

I progetti realizzati con le risorse del Pnrr sotto la lente della Guardia degli investigatori. Con questo obiettivo, il presidente della Provincia del Medio Campidano, Giuseppe De Fanti, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, generale Danilo Massimo Cardone, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa grazie al quale mettere in campo azioni comuni di prevenzione e contrasto di eventuali condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connesse all’impiego dei fondi del Pnrr. L’accordo mira a intercettare tempestivamente possibili irregolarità, frodi o abusi di natura economico-finanziaria. Sarà compito della Provincia trasmettere informazioni emerse nell’ambito delle proprie funzioni di verifica in qualità di soggetto destinatario, beneficiario o attuatore degli interventi finanziati. «La sottoscrizione di questo patto - dichiara De Fanti - rappresenta un passo concreto verso una gestione trasparente, efficiente e responsabile dei fondi pubblici. Collaborare con la Finanza, vuol dire anche rafforzare il nostro impegno nel garantire che le risorse assegnate al nostro territorio si traducano in opportunità reali di crescita nel pieno rispetto della legalità e a tutela di cittadini, imprese e lavoratori». ( s. r. )

