Pnrr, progetti per 294 milioni  

Tanti soldi in città e in provincia non si erano visti neppure sessant’anni fa con i miliardi del Piano di Rinascita; il Pnrr è più ricco, per ora solo sulla carta. Openpolis fa il punto dello stato dell’arte che ancora non è facile da dipanare. Non tutti i progetti sono stati validati ma la macchina va e alla fine buona parte arriverà a tagliare il traguardo.

Due dati su tutti: provincia di Oristano 800 progetti di cui 300 già validati per 294,3 milioni di euro di cui 124 e 60,2 milioni per la sola città di Oristano. Alla porta dell’Europa hanno bussato tutti: Comuni, Provincia, Regione. Non mancano neppure i privati per importi al disotto di quelli riservati alle amministrazioni pubbliche ma significative nel campo della digitalizzazione, ricerca, recupero identitario, inclusione e cultura.

I progetti

La Fondazione Imc, Centro Marino Internazionale Onlus si è proposta per 759mila euro indirizzati alla ricerca e sistema dei dottorati. Il cinema Ariston compare per 430mila euro per interventi nel patrimonio edilizio. Gli edifici di culto sono presenti con 450mila per il restauro conservativo della chiesa di Santa Chiara e il restauro della Santissima Concezione. La Gestione servizi energetici per dotare tre aziende agricole del fotovoltaico chiede quasi mezzo milione di euro.

Scuola e sanità