Pnrr, progetti a rilento L’Isola è a rischio flop 

Quattro miliardi di euro non sono pochi. Soprattutto per un’Isola che da sempre cerca di fare il salto di qualità infrastrutturale e sociale. Eppure i fondi del Pnrr fino a ora assegnati alla Sardegna (sono oltre 5 miliardi di euro quelli che alla fine arriveranno) rischiano di trasformarsi in un flop se dai progetti approvati non si passerà in fretta ai cantieri, i quali innescheranno per i decenni avvenire assunzioni, collegamenti rapidi e servizi alla collettività moderni ed efficienti.

Corsa verso il traguardo

Qualcosa in questi anni in realtà si è mosso, il colosso pubblico e le imprese private hanno creato nuovi posti di lavoro (pochi) proprio per gestire l’arrivo delle ingenti risorse, così come le fasi progettuali avviate in centinaia di Comuni, piccoli e grandi, della Sardegna.

Tra le grandi criticità però c’è la mancanza di una macchina organizzativa coesa che riesca a dirigere l’enorme traffico di risorse che transiteranno nell’Isola e che si spargeranno a pioggia in centinaia di territori, la stragrande maggioranza dei quali impreparati a gestire questo tipo di burocrazia.

Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna, l’associazione dei Comuni dell’Isola, ribadisce gli ostacoli principali per una piena e uniforme attuazione del Piano nazionale ripresa resilienza. «Le amministrazioni comunali hanno in carico la quasi totalità dei bandi, ma non possono comunque contare su organici sufficienti per gestirli e portarli a compimento». La mancanza di personale rientra in un allarme lanciato innumerevoli volte, sul quale però poco si è fatto. «Sì, qualche assunzione è arrivata, ma non potrà mai essere sufficiente per affrontare l’imminente corsa finale per completare i cantieri».

Ritardi

Contro la lentezza della burocrazia sarda ci sono anche i numeri aggiornati sui bandi: il 60% di quelli pubblicati è stato aggiudicato, contro una media nazionale del 62%. C’è poi il capitolo occupazione: la grande rivoluzione Pnrr avrebbe dovuto infatti spalancare le porte di migliaia di cantieri e con essi avviare una campagna di assunzione senza precedenti. Tutto ancora rimasto sulla carta visto che le stime per il 2026 parlano di un aumento del tasso di occupazione dell’1,9%: tutte le altre regioni del Sud sono sopra il 2. Eppure i traguardi fissati dall’Isola sono ambiziosi: se andrà tutto come previsto verranno fatti correre oltre 600 milioni di euro per la digitalizzazione dei territori, in primis le zone interne; 1,3 miliardi di euro per la transizione green; 372 milioni per la mobilità sostenibile; 733 milioni per l’istruzione; 453 milioni per la coesione territoriale e 431 milioni per la sanità.

Calendario

La scadenza del 2026 non fa ancora paura. «Ma i problemi nasceranno ben prima», avverte Falconi. «La prossima finanziaria potrebbe infatti bloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione, paralizzando così le capacità di gestione delle pratiche Pnrr».

La rappresentante dei sindaci ribadisce la soluzione per uscire dallo stallo: «Lancio un appello affinché la giunta Todde acceleri l’attuazione del tanto atteso comparto unico Regione Enti-locali. Una misura che permetterebbe, per esempio, di utilizzare funzionari regionali, spesso ben più preparati di quelli comunali, per aiutare nel disbrigo delle pratiche Pnrr». Il messaggio si traduce anche così: «Dobbiamo fare squadra unica con la Regione per affrontare insieme la grande sfida che può cambiare il volto dell’Isola».

Struttura assente

Pier Luigi Ledda, segretario regionale della Cisl, ribatte sullo stesso punto: «La Sardegna è di certo riuscita a sfruttare meno di altre regioni le opportunità del Pnrr, e questo anche per la mancanza di una cabina di regia unica che abbia saputo coordinare le amministrazioni centrali e periferiche e che soprattutto abbia messo in campo una strategia comune per guidare l’azione di tutti gli enti locali coinvolti».

Il sindacalista resta comunque ottimista sul rispetto delle scadenze, ammettendo che ci sia tanto lavoro da fare. «Il 2026 è un traguardo alla portata di mano, ma bisogna cambiare passo. Ad oggi, per esempio, nonostante le richieste di incontro alla Giunta non abbiamo una precisa cognizione dei progetti in corso, del loro stati di avanzamento e delle tempistiche di completamento».

Insomma la Sardegna sembra arrivata all’ennesimo bivio. «La tanto attesa inversione di rotta sulle infrastrutture non è arrivata, né la fondamentale collaborazione con i Comuni, i quali se lasciati soli porteranno inevitabilmente a un naufragio dell’operazione Pnrr».

