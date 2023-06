Pnrr, Prefettura e Ragioneria Stato: sostegno ai Comuni 

Oltre trecento progetti su 87 comuni in tutta la provincia per medie opere nei settori dell’edilizia scolastica, asili nido e attrattività dei borghi. Fanno parte del programma del Pnrr sul quale la Prefettura ha focalizzato particolare attenzione. Per dare un supporto concreto alle amministrazioni comunali, in prima linea nella realizzazione degli interventi, è nato con efficacia immediata, il Presidio territoriale unitario della Prefettura. «L’obiettivo – ha detto il prefetto Salvatore Angieri – è concorrere allo svolgimento di specifiche attività, cioè uno scambio di informazioni, supporto ai Comuni e il monitoraggio puntuale». A formare il presidio, oltre alla Prefettura, la Ragioneria territoriale dello Stato e la Guardia di finanza che ieri hanno firmato un protocollo per formalizzare questa azione. «Il nostro compito è amalgamare le attività delle amministrazioni e far dialogare queste ultime – spiega la direttrice della Ragioneria Natalia Manca – Attraverso un supporto concreto ai Comuni, titolari dei finanziamenti del Pnrr, lo scopo è imprimere celerità a tutto il percorso affinché questo strumento finanziario diventi efficace al massimo. Il supporto si concretizzerà in giornate di formazione attraverso le quali offrire alle amministrazioni comunali le indicazioni e le dritte per definire l’iter del progetti».

Il Presidio territoriale unitario viene costituito su base provinciale con un contingente di personale: cinque operatori nella Prefettura, oltre al prefetto Angieri e al vice Giuseppe Rania, e altri cinque operatori della Ragioneria territoriale, oltre alla direttrice Manca. «Verranno svolte verifiche antimafia, attraverso accessi a campione, e su eventuali contratti irregolari» precisa il prefetto.

L’attività della Guardia di finanza si concentrerà «sulla prevenzione e la repressione» come ha ricordato il comandante provinciale Giancarlo Sulsenti, «e la verifica di eventuali criticità».

