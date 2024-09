Pnrr, più problemi che soldi  

Pochi tecnici e bandi difficili. In più c’è il nodo della rendicontazione. Per i sindaci il Pnrr è un incubo. Il Piano sarebbe dovuto essere un balsamo per le zone periferiche come l’Ogliastra, dove sono emerse forti carenze amministrative e gestionali. «Rispetto a un normale finanziamento ci sono molte più verifiche e asseverazioni da superare», puntualizza Renato Pilia, assessore comunale alla Transizione digitale. Nel Comune di Lanusei sono confluiti 9 interventi, tra piccole (5) e medie (4) opere, per un totale finanziato di 2,3 milioni di euro. Ma Bari Sardo ha avuto 12 milioni di cui 8,8 impiegati in interventi in corso, in generale le opere avviate e concluse col Pnrr sono esigue.

La situazione

Al netto delle richieste di finanziamento, il Pnrr in Ogliastra è uno strumento lumaca. Eppure l’unione dei Comuni d’Ogliastra ha una centrale unica appaltante (di cui si è servita anche Villagrande per alcuni progetti) e il Comune di Lanusei ha pure costituito un ufficio di piano. «Abbiamo partecipato a numerosi bandi Pnrr in diversi ambiti di intervento – continua Pilia – da quelli strutturali, alla digitalizzazione dei servizi, all’inclusione e coesione, risultando beneficiari di tutte le risorse a disposizione del programma riferibili ai Comuni con popolazione residente sopra i 5mila abitanti. Il Comune si è dotato di un ufficio Pnrr che si avvale della collaborazione di due esperti, un tecnico e un esperto in gestione, controllo e rendicontazione». Stanno per partire i lavori delle scalette di via Marconi, l’impianto di illuminazione pubblica, mentre vedono la conclusione i lavori per la viabilità in area Pip, il playground e quelli della Pa digitale. È terminato l’intervento di ripristino della strada comunale Sa Serra. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto che migliorerà la qualità dei servizi ai cittadini».

Gli interventi

Bari Sardo è un cantiere aperto con sette interventi in corso di realizzazione attraverso i fondi Pnrr, tra cui la strada litoranea Torre-Bucca ‘e Strumpu, interventi di edilizia scolastica, restauro di alloggi residenziali e piste ciclabili. «I fondi Pnrr e Fsc - dichiara il sindaco, Ivan Mameli - sono una grande opportunità per l’Ogliastra. Non basta ottenere i finanziamenti ma occorre avere una struttura organizzativa veloce che permetta di arrivare al fine lavori in tempi certi e non biblici. Tanti di questi treni passeranno una volta sola. Sta alla politica capire come poter cogliere queste grandi opportunità». Vitale Pili, sindaco di Elini, manifesta le criticità incontrate: «Sono fondi calati per altri tipi di strutture. Noi abbiamo un solo geometra all’ufficio tecnico ed è impensabile seguire le procedure del Pnrr».

