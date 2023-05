Pnrr, Piano delle periferie bis 

La scaramanzia non è di casa in Municipio, dove ieri il sindaco Andrea Soddu ha voluto fare il punto della situazione sottolineando come nel pieno delle polemiche a livello nazionale per la farraginosità burocratica dei fondi Pnrr, Nuoro corre. «Abbiamo chiuso la fase di progettazione e quasi tutti gli elaborati sono in fase di esecuzione - ha annunciato il primo cittadino ringraziando i dipendenti che hanno lavorato alle schede -. Ci siamo dati sei missioni: digitalizzazione per aumentare la trasparenza e i servizi dell’ente, migliorare la differenziata, dove siamo all’84 per cento, performance che ci fa rientrare tra i primi dieci capoluoghi di provincia in Italia. Interverremo sugli asili nido la cui fruibilità è oggi nel nostro comune al 43 per cento. Il grosso dei fondi però, 19 milioni, saranno investiti sulla rigenerazione urbana e si vanno ad aggiungere ai 18 milioni già investiti col Piano delle periferie».

Ventidue interventi finanziati con 25 milioni di euro di fondi del Pnrr, la maggior parte già avviati, altri quattro progetti approvati e in attesa di finanziamento per ulteriori 3 milioni. Il comune di Nuoro lavora alla digitalizzazione dell’ente, al miglioramento della raccolta dei rifiuti, ma la maggior parte dei fondi, circa 19 milioni, saranno investiti in rigenerazione urbana, sport e inclusione sociale. Insomma, un Piano delle periferie bis per la città.

«Si tratta di risorse esclusivamente aggiuntive da Stato ed Europa, che non intaccano quelle comunali», ha precisato il sindaco Andrea Soddu durante una conferenza stampa.

Pnrr a gonfie vele

Sport e benessere

Lungo l’elenco degli interventi: 700 mila euro saranno investiti su 6 progetti digitali, quasi un milione sulla gestione rifiuti, «soprattutto al centro con i cassonetti intelligenti a scomparsa, per migliorare le performance e abbattere la Tari alla comunità». Altri 845 mila euro sono destinati agli asili nido. Tra i progetti di rigenerazione urbana più importanti, 3,2 milioni serviranno per la riqualificazione della viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei, Su Pinu e Preda Istrada «attraverso via Trieste con abbattimento di barriere architettoniche»; 2,3 milioni per interventi negli 11 alloggi popolari di Su Pinu; 7,4 milioni per la riqualificazione di 57 alloggi popolari a Monte Gurtei. Si lavorerà anche a migliorare la casa natale di Sebastiano Satta (110 mila euro), alla realizzazione di un polo sportivo, «un campus» negli spazi ex Artiglieria (900 mila euro). Seicentomila euro saranno destinati alla piscina comunale, altrettanti al centro diurno per disabili. Dei progetti approvati ma in attesa di finanziamento 900 mila saranno destinati ala casa protetta e 1,5 milioni euro alla biblioteca di comunità nel centro polifunzionale di via Roma. «Abbiamo rispettato i tempi del Pnrr, che impone la progettazione entro dicembre 2023 e - ha concluso Soddu - siamo sulla buona strada per far rispettare la data di scadenza del collaudo dei lavori: fine dicembre 2026».

