Pnrr, per i Comuni una corsa a ostacoli 

Una corsa contro il tempo, a ostacoli per i Comuni. Procedure inedite e complesse, personale negli uffici ai minimi termini, mancanza di tecnici esperti, burocrazia canaglia, anni e anni per la realizzazione delle opere, anticipazione delle somme per gli investimenti. Gli amministratori locali lanciano un grido d’aiuto: per il Pnrr le criticità sono ancora troppe, rischiamo di perdere i fondi, serve un cambio di passo. E dalla Regione, il responsabile dell’Unità di progetto avverte: «Stiamo accelerando su diversi fronti, dalla semplificazione al reclutamento di risorse, è una sfida nuova per tutti».

Le criticità

«È impossibile per i Comuni più piccoli, con meno di 5mila ma anche di 15mila abitanti, anticipare le somme per gli investimenti del Pnrr. Sono stati previsti fondi statali per la progettazione delle opere, e un altro fondo per contrastare l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, ma finora non è previsto un fondo rotativo, montato ad esempio da Cassa Depositi e Prestiti, per consentire ai Comuni di spendere, pagare le ditte che lavorano, rendicontare e poi serenamente aspettare gli accrediti da parte del Ministero. Oggi i Comuni, a ogni stato di avanzamento di opere Pnrr, devono tirare fuori soldi della loro cassa, che molto spesso non hanno», così Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, a margine dell’audizione in Senato sul Pnrr nei giorni scorsi. Daniela Falconi, sindaca di Fonni e referente dell’Unione dei comuni montani in Sardegna, conferma: «Noi ad esempio abbiamo due progetti, uno per l’asilo nido l’altro per parchi e giardini, i bandi sono stati aggiudicati lo scorso anno, ma ancora non ci è arrivato niente. È vero, questo è un problema, perché soldi a disposizione ne abbiamo pochi, ma quello che al momento ci preoccupa maggiormente, che abbiamo chiesto alla Regione, è che ci diano una mano per la parte tecnica, per la gestione delle procedure. Da soli non riusciamo a farcela, anche se di recente la provincia di Nuoro ha iniziato ad aiutarci. Ma dei famosi “mille esperti” di cui si è parlato mesi fa non se n’è visto uno. Siamo in una fase delicatissima: il Pnrr, che dev’essere completato entro il 2026; la programmazione territoriale; la Strategia per le aree interne; l’avvio della nuova programmazione europea. La massa di denaro da gestire è enorme».

I territori

«La cabina di regia si è riunita, dopo tanto tempo, martedì scorso», sottolinea Paola Secci, sindaca di Sestu e presidente del Cal, il Consiglio delle autonomie locali. «Bisogna correre, adesso stanno per essere pubblicati 15 nuovi bandi, destinati sia ai Comuni che ai privati, ed è necessario andare sui territori a divulgarli. Noi ci siamo offerti di fare da trait d’union, e agli amministratori dobbiamo mettere a disposizione delle figure tecniche, cosa che la Regione sta facendo».

La cabina di regia

A novembre scorso il presidente della Regione Christian Solinas ha costituito un’Unità di progetto dedicata all’attuazione del Pnrr, guidata dal funzionario del Centro di programmazione Fabio Tore. «C’è già un primo nucleo di esperti al lavoro, ma certo non è ancora sufficiente, e questo lo abbiamo segnalato – così come le altre Regioni, non soltanto del Sud – alla cabina di regia nazionale», spiega. «In attesa che il Dipartimento della funzione pubblica decreti l’invio di altre persone, i nostri, che sono 31, saranno impiegati a brevissimo negli enti territoriali. Ma ovviamente stiamo operando a 360 gradi: stiamo efficientando la macchina, con un lavoro di semplificazione delle procedure regionali, per arrivare a gol in tempi stretti e compatibili con quelli del Pnrr. Ricordo che questa è una sfida nuova per tutti, che deve andare in parallelo alle altre risorse europee, e l’ambizione è quella di creare riforme, crescita e sviluppo importanti».

