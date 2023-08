Pnrr, partita da 101 milioni per la Città Metropolitana 

Due miliardi e mezzo in tutta Italia. Oltre 101 milioni solo per la Città Metropolitana di Cagliari. Tanto vale la partita che si sta giocando in queste ore tra Governo e enti locali. Al centro della contesa ci sono i fondi per i Piani urbani integrati, giganteschi progetti di riqualificazione urbana che dovevano essere finanziati dal ministero dell’Interno attraverso il Pnrr. L’esecutivo nazionale però ha deciso di stralciarli e ha inviato la proposta di rimodulazione al Parlamento: c’è il rischio, è la tesi, che gli interventi non vengano conclusi entro il 2026, con la conseguenza della revoca dei fondi Ue. Dall’altra parte i sindaci, che si muovono sotto il cappello dell’Anci, temono di perdere i finanziamenti per opere che, dicono, sono state già aggiudicate nel 94,4% dei casi. Palazzo Chigi, per bocca del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che porta avanti la trattativa, assicura che nulla andrà perduto e che tutte le spese saranno coperte. Ma la voce di bilancio della salvezza non è ancora stata individuata.

I progetti

Cagliari e la sua area metropolitana hanno puntato su quelle somme per realizzare cantieri importanti. Ci sono i 31 milioni destinati alla riqualificazione del mercato di San Benedetto nel capoluogo, i 4,5 milioni per il mercato civico del redentore a Monserrato, 4 milioni per il risanamento costiero a Capoterra, altrettante risorse per la valorizzazione della laguna di Santa Gilla in territorio di Elmas. O ancora: oltre 9 milioni per il rifacimento della fascia retrodemaniale della spiaggia del Poetto di Quartu e 1,8 milioni per la realizzazione della via d’acqua navigabile del canale di Terramaini. Progettazioni che arrivano a un totale di 101 milioni e 228mila euro. «Noi siamo tranquilli», assicura il sindaco metropolitano Paolo Truzzu, che ha seguito passo per passo l’avanzamento del confronto con il governo, «tutti i nostri progetti sono già stati aggiudicati. È vero che l’esecutivo vuole stralciarli dal Pnrr», spiega il primo cittadino cagliaritano, «ma per assicurare il finanziamento, non per toglierlo». Fitto ha garantito che le risorse necessarie verranno attinte dal Fondo di Sviluppo e coesione: «Così la scadenza per la realizzazione delle opere verrebbe anche posticipata», sottolinea Truzzu, «e sarebbe una garanzia per tanti Comuni che quasi certamente non potrebbero rispettare quella, vincolante, del 2026 prevista dal Pnrr». Un problema, quello dei tempi, che per il sindaco cagliaritano non riguarda il suo territorio: «In tre anni noi avremo chiuso tutti i lavori avviati con i Piano urbani integrati», dice sicuro. Anche se la fonte di finanziamento saranno i Fsc, come promesso dal governo. I Comuni chiedono certezze. E la trattativa a andrà avanti anche alla vigilia di Ferragosto, con un incontro fra Anci e ministro dell’interno Piantedosi.

