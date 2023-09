«Pnrr, nessun taglio, i Comuni saranno tutelati» 

«In questi giorni siamo costretti a leggere dichiarazioni “sinistre” su Pnrr e progetti definanziati. I Comuni grandi e piccoli sono tutelati, e la minoranza targata Pd e M5s, certa che abbiano studiato il piano originario, da loro scritto e approvato, opera un’azione di terrorismo politico non indifferente». Lo dice la vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.

«I governi che hanno scritto il Pnrr hanno preso accordi e imposto poi ai Comuni e alle Regioni situazioni non realizzabili». Il riferimento è al principio Dnsh ( Do No Significant Harm ) che obbliga gli interventi previsti nel Pnrr a non arrecare nessun danno significativo all’ambiente. In parole povere i progetti devono essere verdi e sostenibili, e avere gli obiettivi del green deal – sottolinea una nota della parlamentare sarda.

«Questo principio è stato accettato da chi ha contrattato il Pnrr in Europa e cioè Conte, ma ci ricordiamo bene che Conte è stato poi “accantonato” in favore di Draghi e quest'ultimo, avendo pochissimo tempo per impegnare i soldi, ha imposto ai Comuni e alle Regioni la presentazione di vecchie progettazioni in cui il principio di sostenibilità green non era né obbligatorio né tantomeno previsto ai tempi delle progettazioni».

Il riferimento – prosegue – «è a tutte le progettazioni che riguardano, ad esempio, l'edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico, che quasi nella totalità dei progetti si tratta di vecchie progettazioni ante 2019, presenti negli uffici comunali e regionali e proposte su spinta del governo nazionale, pur non avendo le caratteristiche per essere poi realizzati. Il capriccio dei Cinquestelle, che hanno tolto parte dei finanziamenti Fsc per il dissesto idrogeologico e inseriti nel Pnrr con voce dedicata e la conseguente fretta del Governo Draghi di avere progetti da presentare, ha portato tutti quanti su una strada sbagliata». Dice ancora Zedda: «Il Governo Meloni sta semplicemente rimettendo in strada le progettazioni sui fondi Fsc e garantendo che le progettazioni Pnrr siano realmente rendicontabili. Un lavoro di studio e attenzione, questo è quello che sta facendo il ministro Fitto e non per definanziare progetti ma affinché tutti siano realmente realizzabili».

Sulla questione interviene anche Enzo Strazzera, delegato alle Attività produttive del Pd regionale: «I tagli al Pnrr sono frutto della assoluta mancanza di convinzione del governo Meloni rispetto agli obiettivi del Piano. Il governo mostra con le sue scelte l’assenza di una strategia per la conversione energetica e viceversa la volontà di utilizzare le risorse per altri scopi. Anche in questo caso, come per l’accentramento della responsabilità sulle Zes e la proposta di legge sulle autorità portuali, l’esecutivo manifesta la volontà di tornare al centralismo per quanto riguarda la gestione dei processi decisionali. Colpisce l’entità dei tagli riguardanti il sud Italia ed in particolare la Sardegna rispetto al totale».

RIPRODUZIONE RISERVATA