Pnrr, l’Ue batte ancora sui controlli 

L'Ue abbassa i toni con Roma, ma batte sui controlli sul Pnrr, previsti dal regolamento. C’è anche la presa di posizione del Pd: no all'uso dei fondi Pnrr per produrre armamenti, è la linea ribadita dalla segretaria Elly Schlein.

Emendamenti al decreto

Il Governo tiene il punto sugli emendamenti al decreto Pa, dopo aver precisato la sua posizione. Domani il Governo dovrebbe chiedere a Montecitorio un voto ponendo la fiducia sul provvedimento, e spiega che non ha altro da aggiungere: il documento in otto punti diffuso in risposta alle valutazioni di Bruxelles chiarisce la linea di Roma sul Pnrr e la questione Corte dei Conti.

Il nodo dei controlli

La Commissione cerca di calmare le acque sul Pnrr, ma non cambia linea sui controlli. «Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane», fa sapere un portavoce sulle trattative per lo sblocco della terza rata e le modifiche al piano italiano. «Come regola generale, non commentiamo i disegni di atti legislativi» nazionali, aggiunge il portavoce in riferimento alla Corte dei Conti, ricordando tuttavia che il regolamento sul Recovery fund «richiede un quadro di controllo su misura e proporzionato alla sua natura unica di programma di spesa dell'Ue». Parole che soddisfano il ministro Fitto: «Questa precisazione risolve la questione», commenta senza ulteriori polemiche.