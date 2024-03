«Pnrr, l’abolizione dell’abuso d’ufficio fa crescere i rischi» 

«L’abolizione dell’abuso d’ufficio lascia dei vuoti di tutela e fa venir meno la sanzione quando il funzionario pubblico opera in conflitto di interessi e in maniera non imparziale. Se questi fatti si verificano nell’uso dei fondi Pnrr, oltre al danno economico si ha un danno reputazionale accresciuto», visto che su quei fondi «siamo comprensibilmente osservati con attenzione» da tutti i paesi Ue. È l’allarme del presidente dell’Anac Giuseppe Busia, che in commissione Bilancio della Camera ha parlato del decreto legge sul Pnrr, evidenziando che si rischia di avere «maglie troppo larghe» e una «fuga dal Codice degli appalti». Anche perché ora con il Pnrr si entra «nella fase più delicata e complessa. Dopo il completamento delle gare, si avviano i lavori: occorre estrema attenzione».

Quindi va bene «l’attenzione al rischio di frodi, con l’ampliamento dell’apposito comitato attraverso l’inclusione anche di Anac» E andrebbe benissimo «integrare la strategia con l’utilizzo dei diversi strumenti che l’Autorità ha a disposizione, dai protocolli di alta sorveglianza alle sue Banche Dati». Ma non non mancano le preoccupazioni: «Purtroppo assistiamo ad una fuga dal Codice Appalti, allargando le maglie rispetto alla normativa e procedendo con utilizzo estensivo dei commissari. Non è una scelta felice quella di estendere misure derogatorie anche ai progetti uscita dal Pnrr. Si sovrappongono più tipologie di normative di riferimento, con confusione». «Quel che invece serve - ha aggiunto - è potenziare gli strumenti di accelerazione delle gare. Fra questi, centrale è il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati Anac, crea l’interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti, facilitando l’operatore economico, il controllo della pubblica amministrazione, l’efficienza della gara. Purtroppo - ha spiegato - rileviamo resistenza in alcuni enti a mettere a sistema tale strumento, garantendo l’accesso ai loro dati. Vengono invocate ragioni non condivisibili».

