Pnrr, la Sardegna rischia di perdere 350 milioni di euro  

Ancora una volta sarà il Sud a pagare di più. Le modifiche al Pnrr proposte dal Governo italiano e approvate ieri dal Consiglio Ue rischiano di far perdere molte risorse al Paese, i territori più colpiti saranno le regioni del Mezzogiorno, e per la Sardegna si corre il serio pericolo di dover rinunciare – con questa operazione – a 350 milioni di euro.

Se ne discute da tempo, ma ora Openpolis ha fatto i conti nel dettaglio, e il quadro è preoccupante. Ammontano a 5,6 miliardi di euro i fondi assegnati a progetti nel Meridione che l’esecutivo vuole definanziare, nel Nord sono 4,1 miliardi e nel Centro 2,3 miliardi.

L’allarme dei sindaci

«Anci Sardegna è fortemente preoccupata per i possibili definanziamenti di fondamentali opere già assegnate a valere sul Pnrr. Chiediamo a tutti i parlamentari, di maggioranza e di minoranza, che lavorino col Governo per evitarli», sottolinea il presidente Emiliano Deiana. «I comuni sono gli investitori pubblici più virtuosi sia per la capacità di spesa che per la capacità programmatoria. Sarebbe un gravissimo errore procedere su questa china senza aver individuato preventivamente le alternative che permettano ai comuni di avere le risorse su cui hanno impegnato tempo, personale e mezzi finanziari propri per le progettazioni. Come Anci Sardegna, in questi giorni, stiamo lavorando a un quadro completo delle risorse a rischio, in modo da far capire a tutti, in modo semplice e chiaro, l’entità del rischio che stiamo correndo».

I dati

Secondo Openpolis la provincia di Sassari potrebbe vedersi sfuggire 130 milioni di euro, quella di Nuoro 65 milioni, quella di Oristano 62 milioni e Cagliari e Area vasta 90 milioni. Nello specifico, il comune di Cagliari potrebbe rischiare oltre 62 milioni 199 mila euro; Quartu 11 milioni 410mila; Capoterra 9 milioni 208mila; Sinnai poco meno di 9 milioni; Carbonia circa 16 milioni; Iglesias 4 milioni 630 mila euro; Alghero 9 milioni 245 mila euro; Sassari 20 milioni; Nuoro 20 milioni; Olbia 10 milioni; eccetera.

Per il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, il via libera di Bruxelles «è un risultato molto positivo, frutto di un’intensa e proficua collaborazione tra il Governo e la Commissione europea, e la migliore prova che l'Italia può gestire in maniera efficiente le risorse europee, per dare impulso all'attuazione del Piano e rilanciare crescita, produttività e occupazione nel nostro Paese».

Le rassicurazioni

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu spiega: «Sono abbastanza sereno, al momento c’è un ragionamento in corso, le risorse non credo verranno perse, ma spostate su altre linee di finanziamento, anche perché riguardano progetti già aggiudicati, ad esempio quelli del mercato di San Benedetto e del Canale di Terramaini. Il ministro Fitto, durante diversi incontri che abbiamo avuto con i sindaci delle Città metropolitane non solo ci ha dato rassicurazioni, ma ci ha anche detto che potrebbero essere disponibili anche ulteriori risorse se dimostreremo di saper spendere nei tempi giusti. Insomma, aspettiamo gli sviluppi, ma credo che il nostro comune non perderà neppure un euro».

