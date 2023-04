Pnrr, la Lega chiede più fondi per il Nord Pais: «Non accadrà» 

Tra le altre cose, il 19 a Cagliari Roberto Calderoli (Lega) dovrà rassicurare i sardi sui fondi del Pnrr. Nel Consiglio regionale lombardo, infatti, il partito del ministro ha appena presentato una mozione che impegna il governatore Fontana ad attivarsi col Governo perché proponga alle istituzioni europee una rivisitazione del Piano a favore di Regioni, come appunto la Lombardia, che hanno già dimostrato di saper sviluppare e concretizzare i progetti compatibili con il Pnrr. Rimodulare le risorse significherebbe spostarle da aree come il Mezzogiorno e le Isole, in ritardo sulla progettazione, verso le zone più ricche e comunque con maggiore disponibilità di personale e mezzi per spendere meglio.

L’allarme

A sollevare il caso in Sardegna è il capogruppo M5S in Consiglio regionale Alessandro Solinas: «Mentre i leghisti di giù fanno carta straccia della nostra autonomia, e si dimostrano del tutto incapaci di investire risorse cruciali per il rilancio dell’Isola, i leghisti di su chiedono di privare il sud Italia delle risorse del Pnrr non spese». Ora, prosegue il pentastellato, «in una Regione come la nostra, dove il presidente del Consiglio è anche coordinatore regionale della Lega, nonché rappresentante di una maggioranza alla quale sola è imputabile il ritardo nella spendita delle risorse Pnrr, mi chiedo quale effetto potrà avere l’accoglimento di una richiesta del genere». Comunque, «affinché tutto questo non succeda, chiediamo da subito l’istituzione di una commissione speciale consiliare finalizzata al monitoraggio degli interventi del Pnrr, al fine di avere una conoscenza costante ed aggiornata su come il Piano sta dispiegando i suoi effetti».

«Nessun pericolo»

Tutto questo, secondo il neo coordinatore della Lega Michele Pais, non succederà: «I fondi legati al Mezzogiorno e alle Isole non possono essere messi in discussione», sentenzia, «il ministro degli Affari regionali Calderoli ha già evidenziato l’esistenza un’arretratezza infrastrutturale del Mezzogiorno che comporta la necessità di spendita di maggiori fondi per colmare il gap». E ciò che dicono i colleghi del nord? «Si tratta di rivendicazioni territoriali, ma non possono e non andranno a nocumento delle zone svantaggiate». Anzi, azzarda Pais, quello che c’è scritto nella mozione può costituire «uno stimolo in più per il Mezzogiorno ad accelerare le procedure e a spendere tutte le risorse che ancora non spese». Ma, ribadisce, «non esiste alcun rischio di perdere finanziamenti, esiste invece la necessità di garantire tutte le risorse che non sono state spese nella programmazione europea». E rilancia: «Il ministro ha detto che non è sul tavolo l’ipotesi anche remota di ridurre i fondi per le Isole». Certamente, «non ci possono essere due Italie a due velocità: alla Sardegna non sarà tolto un euro, chiederemo al limite che siano aggiunte risorse. Ma dobbiamo essere bravi a spendere».