«Pnrr, il taglio dei fondi è una rovina» 

Sono molto preoccupate le imprese sarde, soprattutto quelle artigiane, per l’annunciato taglio ai fondi del Pnrr. Proprio per questo la presidente di Confartigianato imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, chiede al Governo risorse alternative o sostitutive rispetto a quelle che non arriveranno nell'Isola. «Il 27 luglio il Governo ha comunicato ai Comuni un taglio ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza pari a 13 miliardi di euro: risorse preziose per gli enti locali. Questa rimodulazione», aggiunge Lai, «colpirà principalmente progetti già avviati, che sono destinati a rigenerazione urbana, efficienza energetica, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Ci eravamo resi conto», aggiunge la presidente, «di questo rallentamento in quanto l'avanzamento del piano è fermo da gennaio a maggio».

Spesa al rallentatore

L'Italia ha speso solo 1,2 dei 33,8 miliardi di euro che erano previsti entro il 2023. Il ragionamento di Confartigianato sarda è: se il Governo ha individuato 144 misure da modificare del tutto o in parte il Pnrr riproponendo questi tagli da quasi 16 miliardi, e con la promessa di rifinanziare con altri fondi, non possiamo veramente rimanere sereni». L’organizzazione artigiana ritiene che le altre fonti di finanziamento potrebbero essere senz'altro i fondi strutturali europei come quello di sviluppo e coesione, il Fondo nazionale complementare che affianca il Pnrr. «Le intenzioni dell’Esecutivo sui progetti sono note», sottolinea Amelia Lai, «ma mancano completamente i dettagli su come realizzarli».

Fase di incertezza

Confartigianato si preoccupa perché in questo momento «non abbiamo risposte da dare al sistema produttivo, come imprese singole e cittadini, perché la cancellazione di questi fondi potrebbe rappresentare una brusca frenata verso lo sviluppo concreto dell'isola e che sia al passo con i tempi», rimarca la presidente: «Senza questi fondi c'è il serio rischio che si blocchino cantieri e che moltissime opere, sia grandi sia piccole, non possano mai vedere la luce o restare incompiute».

